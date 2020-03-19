«Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC

«Тинькофф» и «Ростелеком-Солар» сообщили о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы.

Сотрудничество «Ростелеком-Солар» и «Тинькофф» началось в 2015 году. Изначально основной задачей сервис-провайдера было выявление компьютерных атак и защита инфраструктуры компании. Первый год эксплуатации сервисов продемонстрировал их высокую эффективность и уже через год перечень сервисов был существенно расширен: помимо мониторинга инцидентов и оптимизации сценариев в руки экспертов Solar JSOC были переданы задачи по выявлению индикаторов компрометации нового хакерского инструментария и поиска их следов в инфраструктуре, вопросы эксплуатации и тюнинга производительности SIEM-платформы, кастомизации уже существующих у заказчика сценариев по выявлению инцидентов.

«В условиях стремительно изменяющейся инфраструктуры банка, роста количества и сложности компьютерных атак крайне важно опереться на надежного партнера в вопросах обеспечения операционной безопасности наших продуктов и сервисов. Наше длительное сотрудничество с Solar JSOC прошло проверку временем, техническими и процессными изменениями. Вместе с ними мы ежедневно повышаем уровень защищенности нашей экосистемы и рады продолжению сотрудничества с такой высококлассной командой», – сказал Дмитрий Гадарь, вице-президент, руководитель департамента информационной безопасности «Тинькофф».

Следующим этапом сотрудничества между «Тинькофф» и Solar JSOC стало подключение критичной платежной инфраструктуры на круглосуточный мониторинг. Помимо мониторинга и анализа инцидентов специалисты Solar JSOC разработали специальные сценарии, заточенные исключительно под платежную инфраструктуру заказчика.

Solar JSOC собирает информацию о событиях информационной безопасности более чем с 200 технических источников внутри экосистемы. В ходе совместной работы специалистов «Тинькофф» и Solar JSOC под нужды заказчика только за последний год работы было создано 10 специализированных сценариев, еще 15 – серьезно кастомизировано.

Параллельно была проведена работа по выстраиванию сквозного бесшовного процесса реагирования на инциденты. «Тинькофф» усилил управление информационной безопасности круглосуточной командой реагирования на инциденты. Этот шаг позволил в 2 раза сократить совокупное время противодействия компьютерным атакам.

Помимо этого, в рамках управления информационной безопасности экосистемы была создана внутренняя команда Red Team – экспертов по анализу защищенности и тестированию на проникновение. Они на регулярной основе без предупреждения специалистов внешнего SOC и своей команды реагирования реализуют различные сценарии атак на инфраструктуру, применяемых злоумышленниками. Деятельность Red Team позволяет проверить степень защищенности экосистемы, качество сценариев выявления инцидентов, а также уровень работы экспертов «Ростелеком-Солар» и управления информационной безопасности Банка, которые отвечают за выявление, анализ и реагирование на инциденты.

«Жизнь под интенсивным непрерывным тестированием защищенности от первоклассных специалистов – всегда вызов для команды SOC. Но пока мы успешно справляемся – аналитики Solar JSOC выявляют свыше 80% ключевых шагов «злоумышленника», в то время как для успеха атаки каждый из них должен оставаться незамеченным. При этом и для нас, и для команды информационной безопасности банка это возможность непрерывно улучшать качество сценариев выявления инцидентов и оптимизировать процессы нашего взаимодействия и совместного реагирования на инциденты. Работа в такой агрессивной среде с высококлассной командой специалистов со стороны банка позволяет достигать беспрецедентного уровня защищенности инфраструктуры», – сказал Антон Юдаков, операционный директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар».