«СберТех» и «ИнтерТраст» обеспечат бизнесу надежный электронный документооборот на отечественной СУБД

Российские разработчики программного обеспечения «ИнтерТраст» и «СберТех» завершили проверку совместимости своих продуктов. Компании протестировали комплексную работу корпоративной системы электронного документооборота (СЭД) CompanyMedia 7 и системы управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB. Результаты показали, что в связке продукты корректно функционируют и эффективно решают задачи бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Благодаря совместному использованию этих решений в ИТ-ландшафте российские компании смогут обеспечить надежность и безопасность хранения и обработки электронных документов, а также высокую производительность систем даже при работе с большими объемами данных. Совместимость продуктов упрощает их интеграцию с ERP-системами и другими корпоративными решениями, а также миграцию с зарубежных СУБД.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Использование двух отечественных продуктов позволит нашим клиентам снизить риски при переходе на российское ПО и повысить уровень кибербезопасности своих ИТ-систем. СУБД обеспечит устойчивость СЭД даже в условиях высоких нагрузок, что поможет компаниям организовать бесперебойный и эффективный электронный документооборот».

Андрей Линев, генеральный директор компании «ИнтерТраст»: «Благодаря подтверждению совместимости наших решений российские компании могут быть абсолютно уверены в их корректной работе и без ограничений пользоваться их преимуществами. Это позволяет нашим клиентам строить масштабируемые и безопасные системы документооборота на базе отечественных технологий».

CompanyMedia 7 и Platform V Pangolin DB включены в Единый реестр российского ПО, что позволяет с их помощью создавать импортонезависимую инфраструктуру для автоматизации документооборота в соответствии с требованиями регуляторов.