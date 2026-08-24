Индексная книга (каталог) CNews*
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Хлопов Константин
СОБЫТИЯ
|24.08.2026
|Компания «Сила» перешла на дистрибьюторскую модель продаж персональных систем 1
|16.09.2013
|«Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Хлопов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|STULZ 26 1
|Открытые технологии 731 1
|BICC Brand-Rex 9 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
|Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
|Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167751 2
|Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1329 1
|N+1 - Издание 188 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.