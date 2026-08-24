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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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Хлопов Константин

СОБЫТИЯ


24.08.2026 Компания «Сила» перешла на дистрибьюторскую модель продаж персональных систем 1
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хлопов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

STULZ 26 1
Открытые технологии 731 1
BICC Brand-Rex 9 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1846 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 1
Daikin Industries 64 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 100 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1622 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16566 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1728 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5335 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13048 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15525 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2748 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 587 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3256 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33793 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24644 1
Скрябин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1329 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53900 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3328 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 478 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12402 1
N+1 - Издание 188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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