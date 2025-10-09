Разделы

«Программный Продукт» модернизировал функционал приложения «Мобильный Инспектор» для Московской административной дорожной инспекции

Группа компаний «Программный Продукт» успешно завершила проект по созданию нового и доработке существующего функционала мобильного приложения «Мобильный инспектор».

Целью проекта стало совершенствование цифровой инфраструктуры Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) для повышения эффективности работы инспекторов на местах и ускорения процессов оформления административных материалов.

Технически приложение реализовано как модульное решение, входящее в состав информационной системы обеспечения деятельности МАДИ (ИСОД МАДИ). Среди основных функций модуля можно выделить просмотр, хранение и передачу административных материалов в ИСОД МАДИ, автоматическое определение адреса нарушения и получение информации о разрешение на перевозку пассажиров. Модуль интегрирован в другую систему, благодаря чему инспекторам доступен больший функционал, в том числе по фиксации транспортных средств в автоматическом режиме.

Ключевым достижением в рамках реализации проекта стало внедрение возможности подписания административных материалов с использованием электронно-цифровой подписи, что обеспечивает юридическую силу документов и позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота на этапе фиксации нарушений.

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

Также разработан и внедрён новый раздел «Административное расследование», позволяющий инспекторам оформлять определения о возбуждении дел об административных правонарушениях прямо в приложении. Процесс фиксации нарушений стал более гибким и адаптивным, что позволяет оперативно реагировать на изменения в нормативных требованиях и сценариях работы. Среди других важных улучшений — рефакторинг ПО и доработка гибкого процесса фиксации.

Проект успешно реализован, новый функционал уже используется инспекторами МАДИ. Внедрение нового функционала позволило сократить время оформления административных материалов, повысить точность заполнения документов и обеспечить их юридическую силу в электронном виде.

