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«Диасофт» интегрирует ИИ в процессы разработки микросервисных приложений экосистемы Digital Q

«Диасофт» интегрирует ИИ в процессы разработки микросервисных приложений экосистемы Digital Q.

Из-за усложнения бизнес-процессов создание микросервисного приложения «с нуля» стало более трудоемким и ресурсоемким. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в разработку программного обеспечения (ПО) открывает новые горизонты, оптимизируя процессы и повышая их эффективность. ИИ автоматизирует рутинные задачи и улучшает качество кода, позволяя разработчикам сосредоточиться на креативной составляющей.

Компания «Диасофт» использует CodiumAI при разработке микросервисных приложений, входящих в экосистему цифровой трансформации Digital Q. Инструмент CodiumAI – плагин для редактора исходного кода VSCode, который анализирует контекст, например, комментарий, название функции или объявление переменной с определенным именем. Он использует модель для генерации предложений и преобразования естественного языка в структурированный кодовый ответ на 12 языках программирования.

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техника

Специалисты компании «Диасофт» используют CodiumAI на следующих этапах разработки: автоматизация тестирования – инструмент автоматически генерирует unit-тесты для кода, что сокращает время на написание тестов вручную; автоматизация инспекции кода – CodiumAI дает рекомендации по улучшению кода и указывает на потенциальные ошибки или антипаттерны; снижение технического долга – инструмент анализирует кодовую базу и выявляет участки с высоким техническим долгом, например, захламленный код или неправильная архитектура; подготовка документации кода – CodiumAI автоматически генерирует документацию к коду, что особенно полезно для крупных проектов с большим количеством участников; рефакторинг кода – инструмент помогает провести автоматически рефакторинг кода, улучшая его структуру и снижая сложность, например, очищая код от лишних переменных; синтаксическая и семантическая проверка – с помощью CodiumAI проводится глубокий анализ синтаксиса и семантики кода, выявляются те участки кода, которые могут привести к runtime-ошибкам или неправильной логике работы приложения; обучение сотрудников – для менее опытных разработчиков CodiumAI предлагает лучшие практики и паттерны проектирования кода. Это ускоряет процесс обучения и адаптации новых сотрудников.

Таким образом, использование инструмента CodiumAI помогает специалистам «Диасофт» автоматизировать рутинные задачи, повысить эффективность процесса разработки микросервисных приложений и качество кода, однако он не является заменой человеческих знаний и опыта.

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