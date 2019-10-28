Старые iPhone навсегда лишатся интернета и электронной почты из-за ошибки в iOS

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В смартфонах iPhone 4S и iPhone 5, а также в некоторых старых версиях планшетов iPad существует программная проблема с GPS, которая в ближайшие дни приведет к отказу многих важных функций на этих устройствах. Из строя выйдут навигация, интернет, iCloud, электронная почта и магазин приложений App Store. Для устранения проблемы Apple выпустила специальный патч, который в обязательном порядке нужно установить всем владельцам ее старых гаджетов.

Смартфоны без GPS

Компания Apple предупредила всех владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновления iOS до последней доступной версии. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки, буквально в течение нескольких дней, в противном случае смартфоны автоматически лишатся значительной части важнейших функций и превратятся практически в плееры.

Обновить прошивку iPhone 5 нужно до версии 10.3.4 – Apple выпустила этот апдейт в начале октября 2019 г., и он доступен для загрузки «по воздуху». Установить патч следует до 3 ноября 2019 г. – после этой даты автоматическая установка будет невозможна, и придется использовать иные, менее простые методы обновления ПО.

С чем это связано

Необходимость установки iOS 10.3.4 на iPhone 5 связана с обнаруженной в старых версиях системы проблемы с работой геолокации (GPS), за счет чего многие приложения, синхронизирующие время по навигационной системе, не могут нормально функционировать. Проблема заключается в том, что в самой iOS время тоже автоматически настраивается через GPS, но из-за того, что в системе подсчетов времени существует некое ограничение, о котором Apple подробно не распространяется, после 3 ноября 2019 г. смартфон начнет устанавливать некорректное время. В итоге эта ошибка в системе приведет к отключению GPS в смартфоне, в связи с чем перестанет работать браузер Safari, нуждающийся в синхронизации времени.

iPhone 5 может превратиться в упрощенный аналог iPod Touch

Отключение GPS повлечет за собой не только неработоспособность Safari, но и невозможность подключения к iCloud Backup, что и станет причиной неработающего обновления «по воздуху». Из строя также выйдут клиент электронной почты, магазин приложений App Store и все навигаторы, умеющие определять местоположения пользователя только по GPS-координатам.

Кто еще в опасности

Apple разослала предупреждения только владельцам iPhone 5, но под ударом также могут оказаться пользователи и других устаревших гаджетов компании. В их число входят iPhone 4S, iPad второго, третьего и четвертого поколений и компактный iPad mini первого поколения. Для этих устройств Apple выпустила iOS версии 9.3.6. Дополнительно Apple отметила, что проблема с GPS не касается плееров iPod touch или старых планшетов iPad, которые поддерживают только Wi-Fi и не содержат модема сотовой связи.

Предупреждение Apple о необходимости обновления прошивки

На сайте Apple опубликована подробная инструкция по обновлению прошивки до нужной версии при помощи апдейта «по воздуху». Тем же, кто не успеет установить необходимый патч до 3 ноября 2019 г., придется использовать способ обновления через подключение смартфона или планшета по кабелю к компьютеру.

Проблема не массовая

С проблемой отключения половины основных функций столкнется минимальное количество пользователей, хотя Apple и не уточняет, какое именно количество пользователей под ударом. Связано это с тремя аспектами.

В первую очередь, предупреждение, разосланное Apple, содержит в себе список функций, подлежащих скорому отключению, что должно подтолкнуть пользователей обновить систему на своем смартфоне. Далее, сам iPhone 5 вышел более семи лет назад, в сентябре 2012 г., а его производство было прекращено год спустя, в начале осени 2013 г. Аппарат не поддерживается в течение длительного времени – свежие версии iOS на него больше не выходят, и апдейт 10.3.4 стал для него последним.

Третий аспект – это общее количество мобильных устройств Apple, работающих на старых версиях прошивки. По данным самой Apple, на октябрь 2019 г. из всех ее мобильных гаджетов устройств с iOS ниже версии 12 насчитывается не более 7%, и в их число также входят устройства на базе распространенной iOS 11.

К слову, iPhone 5 – предпоследний на момент публикации материала смартфон Apple, поддержка которого официально прекращена. Последним из строя выбыл его преемник, iPhone 5S – в сентябре 2019 г. Apple выпустила iOS 13, которую нельзя установить на этот аппарат образца 2013 г. Последняя версия, доступная для него – 12.4.2, а в продажу он поступил с iOS 7.0.