«Авито»: новые смартфоны стали дешевле на 6% за III квартал 2025 года

Специалисты «Авито» изучили динамику цен и продажи новых смартфонов в III квартале 2025 г. и сравнили их с предыдущим кварталом. Оказалось, что цены за этот период снизились на 6%. Сильнее всего подешевели смартфоны Honor — на 12%. А самый заметный рост продаж показали китайские бренды OnePlus и Tecno. Об этом CNews сообщили представители «Авито»

Динамика цен

Новые смартфоны в III квартале 2025 г. на «Авито» в среднем подешевели на 6%. Среди известных брендов заметнее всего снизились в цене смартфоны Honor — на 12%. В среднем в новом состоянии они стоили 36 000 рублей. За ними следуют смартфоны Vivo. Они стали дешевле на 11%, в среднем их покупали 44 000 рублей в новом варианте. На третьем месте — OnePlus. Новые смартфоны этого бренда подешевели на 10%. В среднем они стоили 47 000 рублей.

Также цены снизились на смартфоны Realme — на 7%. Их в среднем покупали за 18 000 руб. Топ-5 по снижению цены замыкает Samsung — смартфон этого бренда стали дешевле на 6% и в среднем обходились пользователям в 52 000 руб.

Среди конкретных моделей из самых популярных заметнее всего — на 12% — цены снизились на iPhone 11 от Apple. Они в среднем стоили 19 000 руб. Также на 12% подешевели iPhone 12, до 23 000 руб. На 10% дешевле стали iPhone 13 — в среднем они продавались за 32 000 руб. Кроме того, на 8% подешевели iPhone 15 Pro — до 70 000 руб. Пятерку замыкает Galaxy S25 Ultra от Samsung — эта модель снизилась в цене также на 8%, до 40 000 руб.

Рост продаж

В III квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом продажи новых смартфонов выросли на 12%. Положительную динамику показали все популярные бренды. Однако сильнее всех выросли продажи китайских смартфонов OnePlus и Tecno — на 34%. На втором месте — Samsung с ростом продаж на 28%. Почти на столько же — на 27% — выросли продажи смартфонов Vivo. Также на «Авито» стали чаще покупать телефоны Honor и Google — на 23% и 22% соответственно.

По моделям пятерка лидеров роста продаж распределилась так: на первом месте — iPhone 14 Pro. Их стали покупать чаще на 40%. На 37% выросли продажи Samsung Galaxy S24 Ultra, на 33% — iPhone 15 Pro. Также в топ-5 по попали iPhone 13 Pro с ростом продаж на 32% и iPhone 15 — эту модель стали покупать чаще на 21%.