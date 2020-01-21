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B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов

Интернет Веб-сервисы

Сервис онлайн-бронирования отелей B2B.Ostrovok объявил о запуске продаж авиабилетов на своей платформе – теперь партнеры сервиса (туристические агентства и операторы, TMC, корпоративные клиенты) смогут в одной системе забронировать отели, автомобили, трансферы, авиабилеты и другие туристические услуги.

Феликс Шпильман, CEO Emerging Travel Group, управляющей B2B.Ostrovok, сказал: «Для многих наших клиентов запуск авиа-сервиса стал действительно долгожданным – он избавит партнеров B2B.Ostrovok от необходимости пользоваться сторонними сервисами для бронирования авиабилетов и предоставит им большой выбор туристических продуктов на единой платформе с удобным интерфейсом. Пока приобрести авиабилеты могут только наши партнеры в России. До конца года мы планируем запустить эту услугу на зарубежных рынках».

Новым сервисом уже могут воспользоваться все зарегистрированные пользователи B2B.Ostrovok. На текущий момент для заказа доступны билеты на регулярных рейсах более 200 авиакомпаний мира. Информация обо всех забронированных и выписанных авиабилетах хранится в разделе «Авиа» в личном кабинете.

В одном заказе партнер может зарезервировать перелет для группы до девяти человек. Для бронирования доступны маршруты туда, туда-обратно, а также сложные маршруты. Оплата авиабилета производится из кредитного лимита турагента, открытого на B2B.Ostrovok. В процессе бронирования можно указать данные карты программы лояльности той или иной авиакомпании, баллы за совершенный полет будут зачислены на счет пассажира в соответствии с правилами авиакомпании.

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