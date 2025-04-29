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Европейский союз аудиторов: Стратегия ЕС в области микроэлектроники полностью оторвана от реальности

Стратегия Европейского союза по обеспечению собственных поставок микрочипов «сильно оторвана от реальности», говорится в разгромном отчёте официального Европейского суда аудиторов. По расчетам аудиторов, европейский рынок не достигнет своей цели по поставке 20% мировых микрочипов к 2030 г.

Амбициозные планы

Европейские власти провалили реализацию «Закона о чипах», теперь им нужно редактировать старую стратегию или писать новый план, пишет The Guardian.

Европейский «Закон о чипах» (European Chips Act), призванный обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке полупроводников к 2030 г., скорее всего, потерпит неудачу. Согласно отчету Европейской счетной палаты (ECA), текущие темпы реализации стратегии слишком медленные, а финансирование недостаточное и плохо организованное.

Собственный прогноз Еврокомиссии подтверждает пессимистичные ожидания: к 2030 г. доля ЕС на рынке чипов составит лишь 11,7% — чуть больше, чем 9,8% в 2022 г. Хотя производство микросхем в Европе растет, другие регионы, такие как Китай, Южная Корея, Тайвань и Соединенные Штаты, развиваются гораздо быстрее.

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Unsplash - Алекс Арцибашев
Европейские аудиторы усомнились в стратегии ЕС в области микрочипов, по их оценкам она оторвана от реальности

Со слов члена ECA Аннеми Тюртелбум (Annemie Turtelboom), полупроводники на апрель 2025 г. являются настолько быстроразвивающейся сферой с жесткой геополитической конкуренцией, что для достижения цели ЕС нужно было почти вчетверо увеличить производственные мощности, но текущий прогресс не обеспечивает необходимого результата.

Аудиторы выявили четыре основные проблемы «Закона о чипах». Нереалистичная цель, ведь заявленная доля в 20% мирового производства чипов к 2030 г. слишком амбициозна для текущих возможностей ЕС. Слабая конкурентная стратегия, в 2025 г. европейские власти соревнуется с быстрорастущими азиатскими странами, но план не предусматривает опережения, а лишь попытку догнать. Ограниченное финансирование, сами инвестиции ЕС значительно меньше, чем у лидеров отрасли, таких как компании TSMC и Samsung, что снижает конкурентоспособность. Недостаток инноваций, сама стратегия не акцентирует внимание на передовых технологиях и привлечении специалистов, необходимых для лидерства в секторе.

Возникшие трудности

Основное финансирование поступает не от Еврокомиссии (ЕК), а от отдельных стран в Европе, что усложняет координацию и контроль над развитием полупроводниковой отрасли. Из 86 млрд евро, запланированных к инвестированию до 2030 г., на долю ЕК приходится лишь 4,5 млрд евро ($5,1 млрд), или 5%. Это приводит к проблемам с прозрачностью данных, так как страны-члены не обязаны предоставлять отчеты о ходе реализации проектов, финансируемых в рамках «Закона о чипах».

Другая трудность заключается в неравномерном распределении средств. Большая часть финансирования досталась нескольким странам, в частности Германии. При этом значительные суммы направлены крупным игрокам, таким как Intel. Однако Intel недавно заморозила два европейских проекта — заводы в Магдебурге (Германия) и Вроцлаве (Польша), что ставит под вопрос возврат инвестиций.

План нереализуемым

В отчете ECA аудиторы признаются, что «Закон о чипах», вступивший в силу в 2023 г. и ставший ответом на сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные пандемией Covid-19, придал новый импульс сектору микрочипов в ЕС, однако отмечается, что инвестиции, обусловленные этим законом, вряд ли существенно укрепят позиции ЕС в этой области.

ECA рекомендует европейской комиссии оценить до конца 2025 г., остаются ли амбиции и цели «Закона о чипах» реалистичными с учетом имеющихся для их достижения ресурсов, глобальной конкуренции, а также таких факторов, как стоимость энергии и зависимость от сырья.

Представители европейской комиссии должны начать подготовку новой стратегии в области полупроводников в сотрудничестве с государствами-членами и промышленностью, говорится в отчете ECA. Исполнительный орган ЕС имеет юридическое обязательство оценить «Закона о чипах» к сентябрю 2026 г.

Удвоить производство

«8 феврале 2022 г. наша доля производства микрочипов на рынке составляет только 10%, и этого совершенно недостаточно. Мы должны удвоить этот показатель в ближайшие годы», — заявила в свою очередь замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager), выступая на брифинге в Брюсселе. «В условиях пандемии Covid-19 мы столкнулись с острой нехваткой микрочипов, которая уже привела к серьезным социальным последствиям, закрытию предприятий и недостатку продукции», — подчеркнула она. Вестагер отметила, что расширение производства микрочипов в Европе позволит избежать проблемы транспортных цепочек, которая стала одним из основных факторов в образовании нынешнего дефицита на рынке. По ее словам, на начало 2022 г. ЕС производит в основном чипы прошлого поколения, которые еще широко используются в технике, но они больше, медленнее и менее надежны, чем микрочипы нового поколения. При этом, по словам замглавы Еврокомиссии, страны ЕС занимают ведущие позиции в разработке новых электронных технологий. Поэтому, по ее словам, ЕС должен закрыть зазор, между разработками и собственным производством микрочипов.

Еврокомиссия также предлагает наращивать и углублять подготовку кадров для электронной промышленности. Еще одним элементом новой стратегии станет расширение партнерства с зарубежными близкими по духу партнерами, которое будет включать обмен технологиями, специалистами и обеспечение ключевых ресурсов. По словам Вестагер, производство микрочипов в Европе уже обсуждается в рамках Совета ЕС — США по технологиям, а также с Японией, Южной Кореей и Сингапуром. Вестагер в то время подчерчивала, что эта стратегия ЕС не поможет преодолеть нынешнюю нехватку микрочипов, но позволит не допустить возникновения нового дефицита.

Антон Денисенко

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