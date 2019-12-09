Подрядчика Минобороны наказали на 1 тыс. руб. за срыв 10-миллиардного ИТ-контракта

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Арбитражный суд Москвы посчитал, что претензии Минобороны к «Воентелекому» о взыскании неустойки за просрочку 10-миллиардного ИТ-контракта не должны послужить «средством обогащения кредитора». На основании этого суд отверг расчет пени, произведенный Минобороны, на сумму в 1 млрд. руб. и согласился с расчетом «Воентелекома» — на 1,2 тыс. руб.

Тысяча рублей вместо миллиарда

Как выяснил CNews, за просрочку исполнения двухлетнего сервисного ИТ-контракта с Минобороны на сумму в 9,96 млрд руб. «Воентелекому» придется выплатить неустойку в 1,28 тыс. руб. Министерство намеревалось взыскать с оператора существенно большую сумму — в 996,2 млн руб., но не смогло убедить власти в правомерности своих расчетов.

Решение о взыскании столь незначительной в масштабах рассматриваемого контракта суммы по иску Минобороны от 2 октября 2018 г. изначально принял Арбитражный суд Москвы. Это произошло 12 августа 2019 г. Министерство попыталось это решение оспорить в Девятом арбитражном апелляционном суде, однако 14 ноября 2019 г. служители Фемиды подтвердили правомерность выводов первой инстанции.

Отметим, что подтвержденная сумма неустойки уступает по размерам даже госпошлине, которую «Воентелекому» придется перечислить в госбюджет как проигравшей стороне. Она составляет 2 тыс. руб.

Подрядчику Минобороны удалось снизить сумму неустойки за просроченный ИТ-контракт с миллиарда до тысячи рублей

На момент публикации материала в Минобороны не смогли ответить CNews на вопрос, планирует ли министерство оспаривать судебные решения в вышестоящих инстанциях.

Какой контракт стал проблемным

Из судебных документов следует, что проблемы с исполнением касались контракта от 17 августа 2015 г. на централизованное сервисное обслуживание средств связи, программно-аппаратных комплексов и ИТ-инфраструктуры Вооруженных сил России в 2015-2017 гг.

По данным сайта «Воентелекома», подобные контракты от Минобороны он получает с 2011 г. На сайте госзакупок ни один из этих подрядов не обнаруживается — возможно в силу их закрытого характера. Однако в Сети можно найти не вызывающие сомнений в их достоверности данные о том, что «Воентелеком» оставался подрядчиком на рассматриваемый фронт работ как минимум до 2019 г.

В пресс-службах Минобороны и «Воентелекома» на момент публикации материала не смогли ответить CNews на вопрос, был ли заключен аналогичный контракт и на последующий период (предположительно на 2019-2021 гг.); не произошла ли (или планируется) смена подрядчика на фоне проблем с предыдущим контрактом.

Какие работы были просрочены

На сайте «Воентелекома» в публикации от 1 сентября 2016 г. говорится, что у проблемного контракта на 2015-2017 гг. по сравнению с аналогичными предыдущими объем работ существенно вырос. В частности, в 2,5 раза увеличилось количество объектов, принятых Воентелекомом на сервисное обслуживание, достигнув 6,5 тыс. При этом по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза возросло и количество ИТ-оборудования, превысив отметку в 560 тыс. единиц.

«Расширился перечень обслуживаемой техники, — говорилось в сообщении. — Помимо компьютеров, IP-телефонов, принтеров, факсов, сканеров и оборудования объектов комплексного оснащения в контракт вошли многофункциональные печатающие устройства, франкировальные машины, видеопроекторы, видеопанели, интерактивные доски и многие другие современные изделия. Заявки на восстановление работоспособности оборудования поступают централизованно через центр авторизации обращений и распределяются среди исполнителей. С августа 2015 г. выполнено более 540 тыс. заявок; это почти на 60 тыс. больше, чем за предыдущий период. Ожидается, что к завершению контракта в июле 2017 г. количество заявок превысит миллион».

Тогда же в «Воентелекоме» отмечали, что от прежних абонентских («мешковых» в терминологии оператора) контрактов, предполагавших фиксированную оплату за период, организация перешла к единичным расценкам. В результате контракт получил в качестве приложения объемную базу данных по всем объектам. В ней каждая «модель активов» прописана по тарифам и видам работ, с указанием необходимых деталей и их стоимости с учетом доставки оборудования в ремонта.

«Таким образом, мы имеем абсолютно прозрачный контракт, где есть возможность в любой момент проанализировать ситуацию конкретно по каждому факту выполнения работ, узнать, где и когда проведены ремонтные работы, что именно заменено, какие финансовые затраты понесены на восстановление оборудования, сколько заявок поступило от того или иного пользователя и другую детальную информацию, — указывалось в заметке. — Имея полную аналитику, нетрудно сделать вывод, что если какое-то оборудование, например, слишком часто требует ремонта, то стоит обратить внимание на производителя и качество поставляемого им оборудования в рамках гособоронзаказа».

Логика судебного вердикта

Из судебного заключения первой инстанции следует, что попытка взыскать с «Воентелекома» почти миллиард была предпринята Минобороны в связи с «просрочкой исполнения обязательств по контракту» за период со 2 сентября по 12 октября 2015 г.

«Определениями Арбитражного суда Москвы от 14 января, 27 февраля, 6 мая, 25 июня суд обязывал истца представить расчет неустойки, однако расчет неустойки истцом представлен не был, — говорится в заключении. — В качестве доказательства расчета неустойки судом представлена справка за подписью начальника Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооруженными силами РФ П. Кутахова, в котором указано на “несвоевременное исполнение 188 заявок на сумму в размере 230,2 тыс. руб. за период с 12 сентября по 12 октября 2015”». (Можно предположить, что в данные судебных документов, процитированные абзацем выше, закралась ошибка, и речь также на самом деле идет не о втором, а о 12 сентября 2015 г.)

Далее служители Фемиды указывают, что неустойка является защитой обязательственных прав и предоставляет потерпевшему кредитору компенсацию тех потерь, которые он несет или мог бы понести вследствие нарушения обязательств должником, «но не может служить средством обогащения кредитора».

«В материалы дела ответчиком представлен расчет неустойки с указанием номера заявки, даты создания, контрольного срока выполнения, дата выполнения заявки, количества дней просрочки, стоимости работы, общей стоимости по заявке, согласно которому сумма неустойки составила 1 282 руб. 10 коп., — сообщается в документе. — Учитывая вышеизложенное, суд принял расчет ответчика».