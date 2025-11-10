Разработчик «Яндекса» вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL

Андрей Бородин, руководитель разработки СУБД с открытым исходным кодом в Yandex Cloud, вошел в топ-50 главных контрибьюторов PostgreSQL, самой популярной опенсорсной СУБД в мире. Андрей получил такой статус за стабильный вклад на протяжении почти 10 лет в развитие сообщества и кодовой базы PostgreSQL. Разработчик продолжит развивать продукт, улучшать его производительность и масштабируемость. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По данным Stack Overflow 2025, PostgreSQL — самая популярная система управления базами данных. Ее используют половина рынка (55,6%) профессиональных разработчиков баз данных в компаниях разного масштаба. PostgreSQL особенно популярна в ИИ-проектах. Векторный поиск, интегрированный в базу данных, помогает моделям ИИ быстрее находить и анализировать нужную информацию. Один из ярких примеров использования PostgreSQL: ее применяют для создания ChatGPT.

Команда разработки СУБД Yandex Cloud работает в тесной связке с сообществом PostgreSQL. Каждый год в релиз PostgreSQL попадает множество доработок от сотрудников компании. Успешное прохождение таких доработок через строгий и долгий процесс согласования в сообществе PostgreSQL можно расценивать как дополнительный критерий качества кода. Облачная версия СУБД PostgreSQL помогает создавать масштабируемые хранилища данных, среду для разработки или тестирования без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру.

Вклад команды разработки СУБД с открытым исходным кодом Yandex Cloud в опенсорс не ограничивается только ядром PostgreSQL. Команда Андрея разработала решение с открытым исходным кодом SPQR. На его основе в сентябре 2025 г. в режиме превью был запущен Managed Service for Shared PostgreSQL. Сервис необходим для горизонтального масштабирования кластера Postgres с помощью шардирования — разбиения данных на части и размещения на разных шардах.

Андрей Бородин в Yandex Cloud занимается разработкой СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL и Greenplum. Ранее работал в AWS. С 2008 г. занимается исследованиями в области индексирования данных. Кандидат технических наук, доцент Уральского федерального университета, преподаватель ШАД «Яндекса». Закоммитил первый патч в PostgreSQL в версию 9.7 в 2016 г. Четыре раза он входил в годовой топ-50 контрибьюторов PostgreSQL по количеству строк кода, принятого в проект. Регулярно выступает с докладами и мастер-классами на международных конференциях разработчиков и пользователей PostgreSQL, например PGCon, PGConf Russia, PGDay.