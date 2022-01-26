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Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза

Разработанный в Университете Лидса алгоритм позволяет выявить аномалии в сердце по сканам сетчатки глаза и спрогнозировать вероятность сердечного приступа в течение ближайшего года. Точность алгоритма оценивают в 70-80%.

Путь к сердцу

Исследователи британского Университета Лидса разработали новую технологию определения риска сердечных заболеваний: созданный ими ИИ-алгоритм способен определять вероятность сердечного приступа через сканирования сетчатки глаз пациентов.

Медики установили, что изменения в капиллярных сосудах в сетчатке глаза могут свидетельствовать о серьёзных сосудистых проблемах во всём организме, включая проблемы с сердцем.

Алгоритм, созданный в Университете Лидса, натренирован на обнаружение таких отклонений и способен на основе сканов сетчатки прогнозировать вероятность сердечного приступа в течение ближайшего года с точностью 70-80%, утверждают исследователи.

Таким образом, этот алгоритм можно использовать как вторичный - но только вторичный - диагностический инструмент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ведущая причина смертности

Как отметил один из исследователей, профессор Алекс Фрэнджи (Alex Frangi), сердечно-сосудистые заболевания держат первое место среди причин ранней смерти во всём мире. Новая методика, предполагающая выявление проблем с помощью сканирования сетчатки и применения ИИ для анализа результатов, открывает весьма широкие возможности для раннего выявления проблем с сосудами. По словам Фрэнджи, исследования сетчатки - сравнительно дешёвая процедура, регулярно практикуемая окулистами. Автоматизированный анализ этих снимков позволит выявить предпосылки для сердечных заболеваний до того, как проблемы приобретут опасный характер.

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Разработанный в Университете Лидса алгоритм с точностью 70-80% выявляет сердечные аномалии по сканам сетчатки глаза и прогнозирует вероятность инфаркта в течение года

Модель, которая легла в основу алгоритма, обучена на основе сканов сетчатки и сердец более чем 5000 пациентов. ИИ обнаружил связь между патологиями сетчатки и изменениями сердца. Теперь этот алгоритм может достаточно точно указать размер и оценить эффективность левого сердечного желудочка, исходя только из сканов сетчатки.

Увеличение этого желудочка является признаком повышенного риска сердечных заболеваний.

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С помощью этих данных, а также базовой демографической информации о пациенте, его или её поле и возрасте, система способна спрогнозировать риск сердечного приступа в течение ближайших 12 месяцев.

Сердечные патологии действительно ежегодно убивают больше людей, чем любые другие заболевания, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - Одно из преимуществ ИИ в медицине как раз и заключается в его способности делать однозначные заключения на основе косвенных признаков и обнаруживать неочевидные людям связи между различными процессами - в том числе, протекающими в одном организме. Это позволяет удешивить точную диагностику и существенно улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Информатизация медицины в целом хороша и для массового скрининга и диспансеризации. Другое дело, что не стоит ждать от ИИ чудес - на данном этапе он может служить лишь вспомогательным, хотя и очень полезным, инструментом для снижения нагрузки на медиков.

В настоящее время для гарантированного выявления изменений в левом желудочке необходимо использовать либо ЭКГ, либо МРТ. Эти процедуры могут стоить довольно дорого. Кроме того, в странах с недостаточно развитой медицинской инфраструктурой, они доступны только в больничных условиях.

Диагностика по сетчатке позволит значительно снизить риски сердечных заболеваний.

Роман Георгиев

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