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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198233
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Гармашов Александр

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Европа ввела санкции против банков Ozon, Wildberries, разработчиков БПЛА и ПВО и крымского доменного регистратора 1
27.12.2012 Игорь Горьков: Желаю ИТ-рынку новых неожиданных поворотов 1
25.06.2012 Генеральным директором «Петер-Сервиса» назначен Игорь Горьков 2
28.10.2010 Филиал «Скай Линка» в Твери перешел на биллинг Peter Service 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Гармашов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 1
Пергам Инжиниринг 7 1
Ростелеком 10920 1
МегаФон 10697 1
Yandex - Яндекс 9175 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15690 1
ИКС 530 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1290 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1513 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5418 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22870 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10105 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2145 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24319 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29641 1
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 51 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 279 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4487 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8604 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4546 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12159 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64841 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12190 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26080 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1110 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7539 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9784 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
МегаФон - Nexign Peter-Service R&D 1 1
МегаФон - Nexign Peter-Service PCCM 3 1
Горьков Игорь 19 2
Кузнецов Александр 161 1
Кичигина Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165604 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13804 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1248 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8540 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3330 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 783 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1787 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 678 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53302 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10297 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7504 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6712 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460136, в очереди разбора - 728923.
Создано именных указателей - 198233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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