SL Soft (ГК Softline) перенесла в облако HR-систему «БОСС» производителю кофе

Компания SL Soft по заказу бренда, выпускающего кофейную продукцию, перенесла в VK Cloud систему управления персоналом «БОСС». Использование облачных технологий позволило в сжатые сроки перезапустить сервисы и приложения, без необходимости покупать дорогостоящее оборудование, сократить расходы на техобслуживание всего ИТ-комплекса. Реализация проектов по автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью собственного ПО отвечает задачам, обозначенным в стратегии ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

VK Cloud — это экосистема для цифровизации бизнеса на базе современных инфраструктурных и платформенных облачных инструментов. Она обеспечивает создание и модернизацию ИТ-комплексов любого назначения с использованием технологий построения высоконагруженных и надежных систем.

Для миграции были подготовлены новые виртуальные серверы, на которые установили операционную систему, СУБД, платформу разработки и перенесли рабочую и несколько технологических баз данных. Также были выполнены настройки сервисов для почтовой рассылки, оповещений системы, установлены и активированы новые лицензионные ключи.

Для проверки готовности комплекса к полноценной работе на новой технологической площадке был проведен пробный расчет зарплаты на перенесенной и восстановленной копии рабочей базы, а также протестированы операции в модулях «Штатное расписание», «Учет кадров», «Табельный учет», «Расчет зарплаты», «Учет в СФР» и «Управление кадровыми процессами».

Кроме этого, произведена и протестирована настройка API коннектора системы «БОСС» к интегрированному решению КЭДО. А также верифицирована работоспособность всех текущих интеграций со сторонними приложениями (СКУД, администрирование льгот Benefactory, командировки Aeroclub, управление талантами WebSoft).

«Современные облачные решения легко интегрируются с другими сервисами и платформами, позволяя автоматизировать рабочие процессы и улучшить эффективность операций. Провайдеры таких решений регулярно обновляют программное обеспечение и инфраструктуру, обеспечивая заказчикам доступ к новейшим технологиям без необходимости делать это самостоятельно. API-интерфейсы и готовые инструменты интеграции ускоряют внедрение новых технологий в существующие бизнес-процессы. Компании освобождаются от заботы о поддержании работоспособности системы и сосредотачиваются на своей основной деятельности», — сказал Михаил Гусев, управляющий директор «БОСС» компании SL Soft.