Теперь в CRM-системе Talantix можно планировать и управлять массовым наймом

В CRM-системе Talantix — сервисе HR-автоматизации от hh.ru — появилось комплексное решение для планирования и организации массового подбора персонала. Решение сочетает несколько инструментов, которые сопровождают команду подбора на всем пути процесса найма — от заявки на подбор до HR-аналитики — что позволять выстраивать конкурентоспособную стратегию подбора кандидатов в дефицитных сегментах рынка труда за счет скорости выполнения операционных задач. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Теперь, когда в Talantix подается заявка на подбор, нанимающий руководитель может указать объем найма: сколько сотрудников необходимо нанять по открытой вакансии для решения бизнес-задачи.

Такие случаи частотны, когда, например, нужно укомплектовать штат продавцов-кассиров в торговой точке, привлечь сразу несколько водителей в службу доставки или же нанять несколько специалистов с одинаковыми навыками и компетенциями — что актуально, например, в подборе ИТ-специалистов, менеджеров по обслуживанию клиентов.

Для команды подбора это удобно. В поступившей заявке рекрутер сразу видит ожидания бизнес-заказчика, может оценить объем задачи, правильно рассчитать срок найма и сразу же подобрать наиболее подходящую стратегию работы над ней — без лишних действий.

При утверждении запроса на подбор технологии Talantix предложат сценарии будущей работы по нему: прикрепить эту заявку к уже существующей вакансии в CRM-системе или создать новую, если открывает подбор персонала по новому направлению. К одной вакансии можно приложить сразу несколько заявок на подбор — созданных в разное время и от разных бизнес-заказчиков.

В Talantix предусмотрен трекинг решения HR-задачи. Информация о плане подбора и количестве уже нанятых сотрудников будет отображаться на странице заявок, по которым ведется работа, а также в «Моих вакансиях». Теперь на этих страницах выведен еще один столбец с этой информацией.

Прогресс исполнения заявки на подбор можно увидеть и внутри самой вакансии: динамика найма выведена в модуле с этапам подбора.

При переводе в CRM-системе каждого утвержденного кандидата на этап «Выход на работу», Talantix предложит указать, по какой заявке он нанимается. Так, расчет срока закрытия каждой ставки по запросу бизнес-заказчика будет корректным, а эти данные можно использовать в будущем для прогноза найма по идентичным позициям.

В карточке каждого кандидата вся история процесса найма будет также отображена.

Технологии Talantix также возьмут на себя расчет HR-аналитики. При помощи технологического конструктора можете строить воронку подбора по одной или целой группе вакансий. Достаточно указать, например, департамент или регион, в котором ведется поиск сотрудников, ответственного рекрутера — и через пару секунд все данные на экране. Ключевые параметры рассчитаются автоматически: в виджетах можно увидеть конверсии этапов воронки, количество кандидатов, причины отказов. А в будущем будет выводиться и длительность подбора по всем открытым ставкам, которые закрывались в рамках единой вакансии.

Когда запрос на подбор выполнен и нанято нужное количество сотрудников, в системе заявка получит статус «Завершена», а автор заявки на подбор получит уведомление о решении его задачи.