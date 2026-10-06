hh.ru и Talantix: дефицит навыков остается главным барьером при найме, но причины различаются в зависимости от профессии

Несоответствие навыков требованиям вакансии остается основной причиной, по которой найм не завершается трудоустройством: в 2026 г. на нее приходится 42,4% отказов против 39,8% годом ранее. Однако данные hh.ru и облачной системы для рекрутинга Talantix показывают, что причины несостоявшегося найма заметно различаются в зависимости от профессиональной группы. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для профессий с высокими требованиями к квалификации главным барьером становится соответствие компетенций кандидата требованиям работодателя. Например, среди отказов руководителям отдела страхования и кредитования на эту причину приходится 78,3%, дата-сайентистам и журналистам — 77,7%, директорам юридического департамента — 76,5%. В массовых профессиях этот фактор играет значительно меньшую роль: среди автомехаников он составляет 29%, воспитателей и нянь — 13%, официантов, барменов и бариста — 9,1%.

Второй заметный фактор — расхождение зарплатных ожиданий кандидатов и работодателей. Его доля выросла с 5,7% в 2025 г. до 8,5% в 2026 г. Особенно заметен этот барьер в ряде интеллектуальных и управленческих профессий: среди менеджеров и консультантов по стратегии с ним связано 62,7% отказов, среди продуктовых аналитиков — 56%, руководителей отдела клиентского обслуживания — 30,5%, финансовых и инвестиционных аналитиков — 30,2%.

При этом часть барьеров в найме за последний год стала встречаться реже. Доля случаев, когда кандидат переставал выходить на связь в процессе подбора, снизилась с 8,1% до 5,8%. Доля отказов из-за неподходящих условий работы сократилась с 6,8% до 5,7%, а случаев, когда кандидата не заинтересовали компания или вакансия, — с 5,7% до 4%.

При массовом и рабочем найме при этом сохраняется другая специфика: процесс чаще прерывается еще до финального решения работодателя или кандидата. Доля случаев, когда кандидат перестает выходить на связь, составляет порядка 40% среди представителей рабочих профессий, порядка 20% среди продавцов-консультантов и кассиров, поваров, пекарей и кондитеров.

«Данные показывают, что говорить о единой причине сложностей с наймом некорректно: разные сегменты рынка труда сталкиваются с разными точками несовпадения спроса и предложения. В профессиях с высокими требованиями к квалификации ключевым фильтром остаются компетенции кандидата, в ряде интеллектуальных и управленческих ролей заметную роль играет расхождение зарплатных ожиданий, а в массовом найме одним из значимых факторов остается прерывание коммуникации в процессе подбора. Для работодателей это означает, что эффективность найма все сильнее зависит от того, насколько точно процесс подбора настроен под конкретный профессиональный сегмент», — сказала Марина Хадина, директор по развитию облачной системы для рекрутинга Talantix.