«1С‑Рарус» провел нагрузочные испытания решений «1С» на «Ред ОС»

Эксперты «1С‑Рарус» и «Ред софт» провели нагрузочные и функциональные испытания, в результате которых подтверждена стабильность работы типовых решений 1С на операционной системе «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «1С‑Рарус».

В компанию «1С‑Рарус» поступают вопросы пользователей по использованию программ «1С» в среде российских операционных систем. На законодательном уровне обсуждается введение требований к включению продуктов в реестр российского ПО: разработчики должны обеспечить совместимость софта минимум с двумя из них. Помимо стандартной совместимости, конечного пользователя интересует сохранение показателей производительности при высоких нагрузках, например, в период отчетности.

Эксперты «1С‑Рарус» совместно с компанией «Ред софт», провели испытания работы решений «1С» на «Ред ОС» — отечественной операционной системе семейства Linux.

В тестовом контуре облачных сервисов «1С‑Рарус» было проведено два вида тестов: функциональное и нагрузочное.

Целью тестирования было проверить на «Ред ОС» работоспособность типового функционала популярных решений «1С:Бухгалтерия», 1С:ERP и «1С:Управление нашей фирмой».

Протестированы стандартные настройки и задачи, функционал в части файловой системы, интеграции с другими системами, в том числе с CryptoPro для сдачи отчетности и ЭЦП для обеспечения юридически значимого документооборота, а также торговым оборудованием.

Была настроена бесшовная интеграция конфигураций «1С:ERP» и «1С:Документооборот» без потери привычного комфорта использования систем.

Запущено и проверено более 100 функций, типичных для «1С:Предприятия».

Эксперты «1С‑Рарус» подтвердили корректное взаимодействие тестируемых решений 1С и операционной системы «Ред ОС».

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Метрикой нагрузочного теста стала оценка производительности серверной части системы, включающей сервер для кластера «1С:Предприятия» и сервер СУБД PostgreSQL с развернутой «Ред ОС».

Нагрузочное тестирование проведено с помощью «1С:Корпоративный инструментальный пакет». Сценарий проверки включал в себя эмуляцию бизнес-процессов: создание документов, формирование отчетов и другие прикладные действия.

В результате нагрузочных испытаний операций 1С:ERP подтверждена высокая производительность серверного ПО и оборудования под управлением «Ред ОС».

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«Ред софт» — российский разработчик и поставщик ИТ-решений и услуг; резидент «Сколково», член АРПП «Отечественный софт» и «Руссофт». Компания осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственного технологического стека. «Ред софт» обладает собственной линейкой продуктов: «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Ред платформа», «Ред виртуализация», «Редшлюз» и др. Продукты входят в Реестр отечественного ПО.

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами. За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.