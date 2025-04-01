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SharxDC SharxBase

SharxBase – платформа виртуализации, реализованная на базе открытого гипервизора KVM. Программно-аппаратный комплекс предназначен для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры ЦОД с распределенным хранилищем данных. Это гиперконвергентное решение, основанное на глубокой интеграции вычислительных мощностей, распределенного хранилища и сетевой фабрики в единое целое с управлением при помощи одной консоли.


01.04.2025 Серверы RDW Computers серии «Алтай-ТМА» протестированы программным обеспечением «Sharx Base 5.x» 1
24.10.2024 «Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика 1
10.09.2024 ОС «МСВСфера» (ГК Softline) и SharxBase: синергия отечественных решений для высокопроизводительных ЦОД 1
26.04.2024 Облачное направление Linx растет быстрее рынка 1
17.11.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с платформой виртуализации Sharx Base 2
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации 1
22.12.2022 Российская виртуализация. Обзор 15 разработчиков отечественных продуктов 1
15.12.2022 «Эр-телеком» предложит своим клиентам отечественное решение для виртуализации 2
09.08.2022 «ЭР-Телеком» купил разработчика российских систем виртуализации на замену VMware 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1
11.01.2022 Подтверждена совместимость AlterOS и AlterOffice с платформой виртуализации Sharx Base 1
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase 1
19.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПАК Sharxbase 1
18.11.2019 Подтверждена совместимость платформы виртуализации рабочих столов SharxDesk и «Ред ОС» 1
15.10.2018 «Шаркс датацентр» и «Инфотекс» провели испытания на совместимость платформы Sharx cо средствами защиты информации Vipnet 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

SharxDC SharxBase и организации, системы, технологии, персоны:

SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 13
Ред Софт - Red Soft 751 3
Softline - Софтлайн 2895 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 837 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 207 2
Хост ГК - HostVM 50 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 71 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 459 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
Broadcom - VMware 2390 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1483 1
Ростех - Автоматика Концерн 1654 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
Росплатформа - Р-Платформа 86 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 162 1
Gagar>N - Гагар.ИН 31 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 105 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 56 1
Acronis - Акронис 450 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Нейростартер 1 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
Orion soft - Орион софт - 128 1
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком 9824 1
Сател 139 1
Merlion - Мерлион 825 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 86 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
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Linx Datacenter 51 2
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InfoTeCS - ViPNet Coordinator 65 1
InfoTeCS - ViPNet Network Security 7 1
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ALMI AlterOS 96 1
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