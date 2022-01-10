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ViPNet Coordinator HW 4 в реестре российской радиоэлектронной продукции

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 заключения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга России), которое подтверждает производство программно-аппаратных комплексов (ПАК) ViPNet Coordinator HW 4 на территории России.

На основании заключения от 06.12.2021 №107028/11, аппаратные платформы HW1000 Q7, HW1000 Q8, HW1000 Q9 и HW5000 Q2 были внесены в созданный в соответствии с постановлением Правительства России от 10 июля 2019 г. № 878 Единый реестр российской радиоэлектронной продукции под реестровыми номерами РЭ-3689/21, РЭ-3688/21, РЭ-3687/21 и РЭ-3686/21 соответственно.

Кроме того, информация о российских платформах ViPNet Coordinator HW 4 опубликована в каталоге продукции «Государственная информационная система промышленности» (ГИСП), созданной по заказу Минпромторга России для реализации промышленной политики, целью которой является формирование высокотехнологичного, конкурентоспособного промышленного производства в России.

Шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW 4 предназначен для построения виртуальной сети ViPNet и безопасной передачи данных между ее защищенными сегментами, а также для фильтрации IP-трафика. ViPNet Coordinator HW 4 позволяет организовать защищенный доступ как в центры обработки данных, так и в корпоративную облачную инфраструктуру, может быть использован для защиты филиалов компаний, небольших удаленных офисов, удаленных рабочих мест, а также терминалов и устройств, в том числе обеспечивая безопасное подключение к защищенной корпоративной сети.

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