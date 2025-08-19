Искусственный интеллект остается недосягаемой мечтой для большинства российских компаний

Промежуточные результаты III Всероссийского опроса по цифровой трансформации показали: 60% руководителей считают ИИ главным трендом, но не могут его внедрить из-за разрозненности ИТ-систем. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Опрос, который проводится компанией Comindware и Artezio (ГК «Ланит»), при поддержке ассоциаций «Руссофт» и BPM-профессионалов, показывает, что российский бизнес столкнулся с технологическим парадоксом: 60% компаний признают искусственный интеллект ключевым трендом развития своей отрасли, однако только 20% реально используют ИИ-технологии для обработки данных.

Главной причиной отставания стала цифровая разрозненность — более 70% компаний не имеют единой цифровой среды, необходимой для эффективной работы современных интеллектуальных систем.

Исследование выявило критическую проблему российского бизнеса: подавляющее большинство компаний работают с набором несвязанных между собой систем. Только у 40% компаний большинство систем интегрированы между собой, при этом менее 50% сотрудников в большинстве организаций имеют доступ к единому цифровому рабочему пространству. Почти 60% опрошенных компаний называют сложность интеграции существующих систем главным препятствием для цифровизации.

«Без единой цифровой среды внедрение искусственного интеллекта превращается в попытку запустить суперкомпьютер без операционной системы, – отметил Игорь Простоквашин, ведущий аналитик Comindware. – ИИ требует качественных, структурированных данных из всех бизнес-процессов, а в условиях информационных "островов" это невозможно. Мы видим, что компании буквально застряли между пониманием важности технологии и невозможностью ее внедрить из-за фрагментированной IT-инфраструктуры».

Отсутствие единой цифровой инфраструктуры приводит к колоссальным потерям эффективности. Исследование показало, что в среднем 42,5% рабочего времени в российских компаниях уходит на рутинные задачи. Это означает, что из 40-часовой рабочей недели 17 часов сотрудники тратят на операции, которые могли бы выполнять интеллектуальные системы. При этом парадоксально, что уровень цифровой грамотности сотрудников достаточно высок — в 40% компаний более 70% персонала обладают необходимыми навыками для работы с современными цифровыми инструментами. Проблема не в людях, а в отсутствии интегрированной технологической платформы.

Анализ используемых технологий демонстрирует консервативный подход российского бизнеса к выбору инструментов обработки данных. Сорок процентов компаний используют традиционные системы управления базами данных (СУБД), почти 20% внедрили решения бизнес-интеллекта (BI) и работают с облачными технологиями, и только 20% компаний из участников всероссийского опроса реально использует искусственный интеллект.

«Особенно настораживает инвестиционная осторожность в отношении создания базовой инфраструктуры для ИИ, – сказал Игорь Простоквашин. – Исследование показало, что 40% компаний вообще не планируют инвестиции в создание единой цифровой среды, еще 40% обсуждают такую возможность, но не считают ее приоритетной. Фактически, только одна из пяти компаний имеет конкретные планы по созданию интегрированной ИТ-инфраструктуры. При этом, что интересно, критерии успеха цифровизации у большинства компаний связаны именно с теми преимуществами, которые дает искусственный интеллект: увеличение продуктивности называют 40% респондентов, сокращение времени выполнения задач — также 40%, а увеличение доли рынка — 20%».

По словам эксперта, российские компании оказались в своеобразной ловушке: они понимают важность искусственного интеллекта, видят его потенциал, но не готовы инвестировать в создание необходимой инфраструктуры. Это создает риск технологического отставания от глобальных конкурентов, которые уже активно используют ИИ для оптимизации всех бизнес-процессов.

Исследование также выявило интересную закономерность в отраслевом разрезе. Компании ИТ-сектора, составившие 60% выборки, демонстрируют более высокую готовность к внедрению ИИ, но даже среди них реальное использование интеллектуальных технологий остается на низком уровне. В традиционных отраслях, таких как здравоохранение и розничная торговля, ситуация еще более критическая — здесь цифровая трансформация часто ограничивается базовой автоматизацией без использования современных интеллектуальных систем.

«Даже на основе промежуточных результатов исследования мы рекомендуем российским компаниям кардинально пересмотреть свой подход к цифровизации, – отметил Простоквашин. –Вместо погони за модными технологиями нужно сначала создать фундамент — единую цифровую среду, которая позволит эффективно внедрять и использовать искусственный интеллект. Без этого базового шага любые инвестиции в ИИ будут напоминать попытку построить небоскреб на песке».

III Всероссийский опрос по цифровой трансформации проводится с начала 2025 г. и уже охватил компании различных отраслей и размеров, от малого бизнеса до крупных корпораций. Исследование ведется с целью оценки текущего состояния и перспектив цифровизации российского бизнеса. До конца 2025 г. компании могут принять участие в опросе и помочь исследователям в составлении четкой картины цифровой трансформации бизнеса в России.