Hyundai замещает LG и Samsung

Российский интернет-ритейлер «Ситилинк» зафиксировал значительный рост спроса на бытовую технику бренда Hyundai. Продажи бренда в данной категории выросли более чем в 1,5 раза в штуках с января по сентябрь 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и в три раза в деньгах. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Hyundai – южно-корейская торговая марка бытовой техники и потребительской электроники, принадлежащая компании Hyundai Electronics. Продвижением и дистрибуцией товарных категорий КБТ, МБТ и кондиционеров, бренда эксклюзивно на российском рынке занимается компания Merlion.

Специалисты компании отмечают, что высокий спрос обоснован уходом части иностранных брендов с российского рынка. Значительный рост в денежном выражении, по данным компании, также связан с появлением продукции в новых для производителя подгруппах крупной бытовой техники и расширением модельной матрицы. Доля бренда в «Ситилинке» в этой подкатегории занимает уже 20%.

«Корейская техника популярна у россиян уже длительное время. На фоне ухода части брендов бытовой техники, продукция Hyundai становится все более востребованной, и доля бренда будет продолжать расти. Сейчас уже можно сказать, что бренд замещает в бытовой технике своих конкурентов LG и Samsung. Рост спроса связан с высоким качеством в соотношении с доступной ценой. В среднем стоимость продукции на 15-20% ниже по сравнению с аналогичными товарами мировых производителей», – сказал Олег Щептев, руководитель группы закупок крупной бытовой техники «Ситилинка».

С января по сентябрь 2022 г. продажи кухонных плит Hyundai выросли более чем в 3,5 раза в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., холодильников – более чем в 2,5 раза, встраиваемой техники (холодильники, газовые и электрические панели, вытяжки и т.д.) – в два раза. Продажи утюгов и паровых машин показали рост на 82%, стиральных машин – на 67%, микроволновых печей – на 35%.

В 2022 г. доля бренда Hyundai во встраиваемой технике достигла 25% по продажам в штуках, а в категории кондиционеров – 20%.

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Наиболее часто покупатели приобретают в «Ситилинке» среди малой бытовой техники Hyundai микроволновые печи, чайники, утюги и минипечи, а среди крупной бытовой техники – встраиваемые и отдельностоящие холодильники.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании около 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.