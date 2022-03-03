США разрешили для России смартфоны Samsung и машины Kia и Hyundai

Министерство торговли Южной Кореи объявило, что их мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не попали под экспортные ограничения, введение США. Среди таких товаров, например, смартфоны Samsung, автомобили KIAи Hyundai и др. Южнокорейские компании смогут также получить разрешение от США и на поставку комплектующих на свои заводы в России.

Товары из Южной Кореи

Южнокорейские мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под экспортные ограничения, введенные США в отношении России. Об этом заявило министерство торговли Южной Кореи.

Среди таких товаров, например, смартфоны Samsung, автомобили KIAи Hyundai и др. Министерство торговли США также подтвердило, что эти товары являются исключениями из так называемого «правила прямого иностранного продукта». При условии, если они не поставляются пользователям, связанным с военным сектором.

«Правило прямого иностранного продукта» применяется в отношении товаров, которые были произведены в другой стране с использованием американского ПО или оборудования. Такие продукты считаются произведенными в Америке, и для их экспорта в Россию требуется разрешение США.

Санкции со стороны Южной Кореи

Руководство Южной Кореи опасалось, что ограничения по правилу прямого иностранного продукта затронут крупных местных экспортеров. Однако это правило распространяется на другие категории товаров, среди которых полупроводники, компьютеры, лазеры и средства связи. Отмечается, что южнокорейские компании также могут получить разрешение от США на запланированную поставку запчастей на свои заводы в России.

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Министерство планирования и финансов Республики Корея пока заявляло о запрете на экспорт в Россию стратегических материалов. В отношении нестратегических материалов профильные ведомства рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции. Однако Министерство финансов Южной Кореи считает, что кризис вокруг Украины может сильно повлиять на экономику страны. Данная ситуация негативно влияет на глобальные цепочки поставок.

Санкции в отношении России

В конце февраля 2022 г. тайваньская компания TSMC полностьюпрекратила производство и поставки своей продукции в Россию. Это напрямую затронуло такие российские компании как МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и «Байкал электроникс» (занимается созданием процессоров «Байкал»).

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В марте шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и финский производитель Nokia приостановили поставки своей продукции в Россию. Вслед за ними Apple объявила о прекращении продажи своих устройств в России. В числе прочих свою работу в России прекратила и компания Oracle.