Идеальный вкус начинается с правильного хранения: винные шкафы HYUNDAI

HYUNDAI расширяет ассортимент встраиваемой техники, представляя первую линейку винных шкафов. В продажу поступили шесть моделей разной вместимости, подходящих для интеграции как в кухонный гарнитур, так и под столешницу.

Бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI запустил новую категорию среди крупной бытовой техники – встраиваемые винные шкафы. В ассортименте представлены варианты от компактных решений на 20 бутылок до шкафов для больших коллекций вместимостью до 171 бутылки.

Винные шкафы HYUNDAI поддерживают температуру от 5 до 20 °C с регулировкой шагом до 1°C. Полки, изготовленные из натурального дерева, поглощают вибрации компрессора, защищая вино от изменения его вкусовых качеств. Удобная выдвижная конструкция обеспечивает легкий доступ к каждой бутылке. Подсветка внутри шкафа помогает в любой момент проверить состояние коллекции, не нарушая температурный режим.

Линейка винных шкафов с единой температурной зоной поддерживает одинаковые климатические условия по всему объему устройства, что обеспечивает оптимальные условия для хранения коллекции одного типа вин.

В ней представлены два варианта винных шкафов с разными конструктивными решениями. Модель HBWC 0831 SU с пятью полками подходит для установки под столешницу. Вторая модель HBWC 0461 SCT с двумя полками разработана для встраивания в кухонный гарнитур и оснащена системой сенсорного открывания дверцы. Отсутствие ручки делает дизайн более лаконичным.

Линейка шкафов с двумя температурными зонами позволяет одновременно хранить разные сорта вин. При необходимости устройства могут поддерживать единый температурный режим для большой коллекции одного вида.

Наибольшей вместительностью отличается модель HBWC 1765 DC, рассчитанная на 171 бутылку. Вина можно комфортно разместить на 14 деревянных полках. Управление настройками, включая температуру, подсветку и переключение между зонами, осуществляется через сенсорную панель. Для дополнительной безопасности предусмотрена функция блокировки, предотвращающая изменения настроек при случайных касаниях.

Гарантия на все винные шкафы HYUNDAI составляет 2 года. Модели уже доступны для заказа в Ситилинке и магазинах партнеров.