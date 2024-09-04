Hyundai запустит в производство водородный суперавтомобиль

На ежегодном собрании инвесторов Hyundai официально подтвердила запуск в производство суперкара N Vision 74. Этот водородный суперкар, получивший кодовое название N74, станет воплощением передовых технологий и амбиций Hyundai в области экологически чистого транспорта. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai запустит производство водородного суперкара N Vision 74 уже в 2026 г.

Запуск производства

Компания Hyundai намерена запустить в производство суперкар с водородной силовой установкой. Об этом сообщило издание Newatlas. Предполагается, что он выйдет в 2026 г., примерно через четыре года после концепт-кара.

Hyundai несколько лет назад представила концепт нового спорткара N Vision 74. Эта модель выдержана в ретро-стиле автомобиля, выпускавшегося в 1970-х гг. После презентации концепта корейская компания долгое время не возвращалась к этому проекту. Однако сейчас она официально подтвердила старт производства Hyundai N Vision 74, но точные сроки пока не объявлены.

Флагманский спортивный автомобиль от Hyundai известен как N74. Считается, что это будет двухдверное купе с дверями и элементами дизайна от Pony Coupe 1974 г. и с заднеприводной компоновкой. По информации Hyundai, N Vision 74 будет высокопроизводительным продуктом. Ранее сообщалось, что серийный спорткар сохранит оригинальный ретро-дизайн, который дебютировал с концептом. В то же время, автомобиль, согласно предварительной информации, будет выпускаться ограниченным тиражом.

Hyundai-n Hyundai запустит в производство водородный спорткар до 2030 г.

По некоторым данным в СМИ, Hyundai уже приступила к разработке серийного N Vision 74. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок уже в 2026 г., а до 2030 г. компания Hyundai выпустит 21 модель. Испытания прототипов, уже начались в августе этого года. Отмечается, что N74 стоит примерно $366 тыс. Неизвестно, сколько людей будет готово выложить такие деньги за Hyundai.

По данным Korea Economic Daily, N74 разгоняется до сотни за три секунды. Информация о технических характеристиках корейской новинки пока противоречива. Ряд источников сообщает, что мощность спорткара составит 800 л.с., другие заявляют о 775 л.с. Но независимо от окончательного решения уже известно, что новинка будет быстрой. Внутрь нового авто встанет не аккумуляторный блок, а буферная батарея с питанием от водорода. N Vision 74 сможет преодолевать более 600 км без остановок, а сам мотор способен развивать мощность 500 кВт и создавать крутящий момент в 900 Нм на полном ходу.

Hyundai-n N Vision 74

По мнению автопроизводителя, N74 достигнет рекорда Нюрбургринга для серийных автомобилей, что будет нелегко, учитывая, что Mercedes-AMG One проехал круг Green Hell всего за 6 минут и 35,183 секунды. Далее в отчете упоминается, что специальный суперкар Hyundai сделает два круга по Северной петле на полной скорости, прежде чем разрядится.

Идея спорткара N Vision 74 заключается не столько в получении прибыли, сколько в демонстрации возможностей водородной силовой установки.

Рекорд Нюрбургринга

Гоночная трасса Нюрбургринг Нордшляйфе приобрела свою популярность среди автомобильных компаний и мануфактур после того, когда стало очевидным отсутствие одного единого, мирового стандарта для проведения сравнительных тестов и обкатки транспортных средств. Каждый автомобильный бренд имеет или старается построить вблизи своего производства небольшой полигон для проведения тестовых заездов своих автомобилей. Такие места есть у Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW и др. компаний. Как правило вся техническая характеристика и результаты тестов всегда держаться в строжайшем секрете.

Гоночная трасса Нордшляйфе, идеальный гоночный полигон для проведения тестовых заездов. Одна длина для всех 20,8 км, одинаковое количество поворотов и перепад высот, одинаковое состояние дорожного полотна и одинаковые погодные условия. Ежедневно круг за кругом автомобильные производители тестируют свои новинки именно здесь. Благодаря уникальной архитектуре трассы с множеством резких перепадов высот и более 70 быстрых поворотов и связок, на сегодняшний день это лучшее место для тестирования ходовой части автомобилей на высоких скоростях.

Нынешний рекорд Нюрбургринга среди серийных гражданских автомобилей принадлежит новому Mercedes AMG ONE с временем круга 6:35.18 минут на дистанции в 20,832 км. и 6:30.70 минут на укороченной дистанции в 20,6 км. Рекорд был установлен 28 октября 2022 г. Пилотировал 1063-сильный гипперкар тестовый пилот и гонщик компании AMG Маро Энгель (Maro Engel).

Самые быстрые серийные автомобили на Нюрбургринге: Mercedes AMG ONE (6:35.18 минут - 20,832 км); Porsche GT2 RS MR 991.2 (6:43.30 минут - 20,832 км); Mercedes AMG GT Black Series (6:48.04 минут - 20,832 км); Porsche GT3 RS 992 (6:49.32 минут - 20,832 км); Lamborghini Aventador LP 770-4 SVJ (6:49.40 минут - 20,832 км); Porsche GT2 RS MR 991.2 (6:52.15 минут - 20,832 км); Radical SR8 LM (6:53.20 минут - 20,832 км).