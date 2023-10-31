«ТВ станции» с «Алисой» теперь можно купить в Белоруссии

«ТВ станции» и «ТВ станции про» — телевизоры с функциями «Яндекс станции» и голосовым управлением без пульта — начали продаваться в Белоруссии. Первая модель представлена диагоналями 43 и 50 дюймов, а вторая — диагоналями 55 и 65 дюймов. В России продажи этих устройств стартовали два месяца назад.

Новыми телевизорами можно управлять без пульта, хотя он и входит в комплект. Это стало возможным благодаря технологии распознавания голоса Farfield. В устройстве стоят четыре высокочувствительных микрофона, которые различают даже шёпот. Пользователи могут голосом переключать каналы, регулировать громкость, включать фильмы и ставить их на паузу. «Алиса» откликается на команды на русском языке.

В телевизорах есть все возможности умных колонок с «Алисой»: от прослушивания музыки до управления умным домом. Например, можно попросить «Алису» поставить будильник или рассказать про погоду на улице. Устройства реагируют на команды даже при выключенном экране и звучат чисто и мощно без какой-либо внешней акустики. В «ТВ станции» стоят четыре динамика на 34 Вт, а в «ТВ станции про» — шесть динамиков на 44 Вт.

Обе модели поддерживают видео в Ultra-HD (4К) и позволяют смотреть фильмы и телеканалы онлайн. Особенность «ТВ станции» — технология Local Dimming, которая делает темные сцены более контрастными. «ТВ станция про» снабжена матовым QLED-экраном с антибликовым эффектом. Эта модель имеет ультратонкий корпус (3,7 см) и может крепиться вплотную к стене как картина.

Умные устройства с «Алисой» доступны в разных странах. В Казахстане продаются «Яндекс станции», умные телевизоры «Яндекса» с «Алисой», модули «Яндекс ТВ» и устройства умного дома (датчики, лампочки и розетки), а в Белоруссии теперь ещё и «ТВ станции». В Азербайджане и Узбекистане можно купить «Яндекс станции», датчики, лампочки и розетки.