На ИИ-телевизорах «Яндекса» появились заставки с видами Москвы эпохи Гиляровского

На ТВ Станциях появился набор заставок «Москва: старая и новая», на которых виды дореволюционной Москвы плавно сменяются современными снимками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для набора заставок «Москва: старая и новая» выбрали знаковые места столицы: Дом Липскерова, Пречистенку, Софийскую набережную, Сухаревскую площадь, ворота Московского ипподрома, Дом Юшкова и Красные ворота. Архивные фотографии начала XX века сменяются на экранах ИИ-телевизоров снимками 2025 г. А если спросить: «Алиса, что это за место?», она расскажет его историю.

«Яндекс ТВ Станции» — это ИИ-телевизоры на платформе YaOS Х с полноценным голосовым управлением, ИИ-ассистентом и доступом к разнообразному аудио- и видеоконтенту. Телевизоры представлены шестью моделями. Это «ТВ Станция Бейсик LED» и «ТВ Станция Бейсик QLED», «ТВ Станция LED» и ТВ Станция QLED и «ТВ Станция Про» — с QLED- и MiniLED-экраном.

