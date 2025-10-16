На ИИ-телевизорах «Яндекса» появились заставки с видами Москвы эпохи Гиляровского

На ТВ Станциях появился набор заставок «Москва: старая и новая», на которых виды дореволюционной Москвы плавно сменяются современными снимками. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Для набора заставок «Москва: старая и новая» выбрали знаковые места столицы: Дом Липскерова, Пречистенку, Софийскую набережную, Сухаревскую площадь, ворота Московского ипподрома, Дом Юшкова и Красные ворота. Архивные фотографии начала XX века сменяются на экранах ИИ-телевизоров снимками 2025 г. А если спросить: «Алиса, что это за место?», она расскажет его историю.