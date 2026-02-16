Разделы

Техника
|

В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники

«М.видео» объявляет об открытии второй бренд-зоны с техникой белорусских товаров в магазине «М.видео» в торговом центре «Мега Химки». Проект реализуется в рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного 29 мая 2025 года в День Евразийского экономического союза между ПАО «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В созданном пространстве собрана самая широкая линейка белорусской техники от ведущих производителей, в числе которых Horizont, Atlant, Gefest, «Белвар», «БелОМО», «Витязь» и General Electronics.

Пространство, оформленное в национальном стиле Белоруссии, стало второй площадкой для демонстрации широкого ассортимента бытовой техники и электроники, производимой в Белоруссии. Особое внимание в новой локации уделено направлению компьютерной техники. В бренд-зоне в торговом центре «Мега Химки» представлены ноутбуки линейки H-Book (14, 15 и 16 дюймов), планшеты H-tab, мониторы, мини-ПК, а также твердотельные накопители H-Storage. Это позволяет покупателям собрать полноценное рабочее или учебное пространство — от мобильного устройства до стационарного решения для дома или офиса.

dsc_2032.jpg

М.видео

Генеральный директор компании «М.видео» Феликс Либ: «Мы видим устойчивый интерес со стороны покупателей к технике белорусских производителей. Бренды Horizont, Atlant, Gefest, «Витязь», «Белвар» и другие хорошо знакомы российским покупателям — их ценят за надежность, функциональность и доступность. Первая бренд-зона “Сделано в Белоруссии”, которую мы открыли в магазине “М.видео” на улице Народного Ополчения в сентябре прошлого года, показывает хорошие результаты продаж. Именно поэтому в рамках нашего стратегического партнерства было принято решение об открытии второй бренд-зоны с товарами из Белоруссии. Формат показал свою востребованность: покупателям важно не просто увидеть товар на полке, а познакомиться с ассортиментом в едином пространстве, получить профессиональную консультацию и возможность сравнить решения разных категорий — от бытовой техники до компьютерных устройств. Мы последовательно расширяем представленность белорусских брендов в нашей сети и делаем их продукцию еще более доступной для российских покупателей».

Генеральный директор сети торговых центров «Мега» Оксана Козлова: «Мы рады, что именно в нашем торговом центре открылась первая в Московской области бренд-зона «М.видео» «Сделано в Белоруссии». Ее предложение совпадает с ростом осознанного спроса на оптимальное соотношение надежности, функциональности и цены. Посещение нового пространства – это отличная возможность в живую оценить качество и выбрать проверенные временем товары из Белоруссии, которые традиционно любят и ценят в России».

В ассортименте крупной бытовой техники доступны холодильники, микроволновые печи и встраиваемые духовые шкафы General Electronics. Можно ознакомиться с новинками GE-1060M6 и GE-2060D6.

Atlant представлен холодильниками, морозильниками и стиральными машинами, включая встраиваемые модели. В бренд-зоне также представлены новые серии холодильников Atlant с инверторными компрессорами нового поколения, поддержкой Wi-Fi и возможностью интеграции в систему «умного дома», а также модели в современных цветовых исполнениях «Антрацит» и «Бронза».

Кухонная витрина включает газовые и электрические плиты, духовые шкафы, варочные панели и вытяжки Gefest. Среди представленных моделей — интеллектуальный встраиваемый духовой шкаф Gefest ЭДВ ДА 622-05 S с сенсорным управлением, конвекцией и расширенной комплектацией.

ТВ-раздел представлен моделями H, Horizont и «Витязь» различных диагоналей с поддержкой Smart TV с технологиями LED, OLED и QLED.

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей
Цифровизация

ОАО «Витязь» выпускает более 100 моделей телевизоров с диагональю от 24 до 100 дюймов. В линейке представлены устройства на платформах Android TV, «Яндекс ТВ», WebOS, «Салют ТВ» и Google TV с разрешением до 4K Ultra HD. В бренд-зоне доступны модели 55LU1250 и 65LU1250 с технологией OLED, а также 65LU1262 и 75LU1262 с QLED-матрицей.

Кроме того, в бренд-зоне представлены последние новинки ноутбуков и планшетов H. Ноутбук H-Book 16 IPK2 создан для профессионалов, которым недостаточно просто мощности. Им нужны четкость, пространство и бескомпромиссная скорость для реализации сложных проектов.

Ассортимент малой бытовой техники дополняют кухонные машины, блендеры, электросушилки и соковыжималки брендов «Белвар», asaloda и Horizont.

В бренд-зоне также представлены различная ламповая продукция завода БЭЛЗ под брендами Horizont и Belsvet.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Цифровизация

Каждый стенд бренд-зоны оформлен в национальном стиле Белоруссии, где элементы дизайна отражают культурные традиции страны. Покупатели смогут не только протестировать устройства, но и погрузиться в атмосферу белорусского быта, а консультанты, прошедшие подготовку на заводах-изготовителях, помогут выбрать подходящую модель.

Для клиентов доступны современные финансовые инструменты, реализуемые через собственную финтех-платформу «Директ Кредит Центр», объединяющую пул российских банков. На продукцию бренд-зон распространяются рассрочки без первоначального взноса и переплат сроком до 24 месяцев, собственные кредитные продукты, а также BNPL-сервис «Порублю».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

«Яндекс» запускает новое такси со специальной ценовой политикой

Когда видеокарты в дефиците: оптимизируем использование ресурсов с помощью Kubernetes

Подержанные ноутбуки, смартфоны и кофеварки в России продаются с вирусами и участвуют в DDoS-атаках. Пылесосы тоже заражены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще