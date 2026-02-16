В «М.видео» открылась вторая бренд-зона «Сделано в Белоруссии» с товарами белорусских производителей электроники и бытовой техники

«М.видео» объявляет об открытии второй бренд-зоны с техникой белорусских товаров в магазине «М.видео» в торговом центре «Мега Химки». Проект реализуется в рамках Меморандума о стратегическом сотрудничестве, подписанного 29 мая 2025 года в День Евразийского экономического союза между ПАО «М.видео» и холдингом «Горизонт» при поддержке Администрации Президента Белоруссии, Посольства Белоруссии в России и профильных министерств. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

В созданном пространстве собрана самая широкая линейка белорусской техники от ведущих производителей, в числе которых Horizont, Atlant, Gefest, «Белвар», «БелОМО», «Витязь» и General Electronics.

Пространство, оформленное в национальном стиле Белоруссии, стало второй площадкой для демонстрации широкого ассортимента бытовой техники и электроники, производимой в Белоруссии. Особое внимание в новой локации уделено направлению компьютерной техники. В бренд-зоне в торговом центре «Мега Химки» представлены ноутбуки линейки H-Book (14, 15 и 16 дюймов), планшеты H-tab, мониторы, мини-ПК, а также твердотельные накопители H-Storage. Это позволяет покупателям собрать полноценное рабочее или учебное пространство — от мобильного устройства до стационарного решения для дома или офиса.

Генеральный директор компании «М.видео» Феликс Либ: «Мы видим устойчивый интерес со стороны покупателей к технике белорусских производителей. Бренды Horizont, Atlant, Gefest, «Витязь», «Белвар» и другие хорошо знакомы российским покупателям — их ценят за надежность, функциональность и доступность. Первая бренд-зона “Сделано в Белоруссии”, которую мы открыли в магазине “М.видео” на улице Народного Ополчения в сентябре прошлого года, показывает хорошие результаты продаж. Именно поэтому в рамках нашего стратегического партнерства было принято решение об открытии второй бренд-зоны с товарами из Белоруссии. Формат показал свою востребованность: покупателям важно не просто увидеть товар на полке, а познакомиться с ассортиментом в едином пространстве, получить профессиональную консультацию и возможность сравнить решения разных категорий — от бытовой техники до компьютерных устройств. Мы последовательно расширяем представленность белорусских брендов в нашей сети и делаем их продукцию еще более доступной для российских покупателей».

Генеральный директор сети торговых центров «Мега» Оксана Козлова: «Мы рады, что именно в нашем торговом центре открылась первая в Московской области бренд-зона «М.видео» «Сделано в Белоруссии». Ее предложение совпадает с ростом осознанного спроса на оптимальное соотношение надежности, функциональности и цены. Посещение нового пространства – это отличная возможность в живую оценить качество и выбрать проверенные временем товары из Белоруссии, которые традиционно любят и ценят в России».

В ассортименте крупной бытовой техники доступны холодильники, микроволновые печи и встраиваемые духовые шкафы General Electronics. Можно ознакомиться с новинками GE-1060M6 и GE-2060D6.

Atlant представлен холодильниками, морозильниками и стиральными машинами, включая встраиваемые модели. В бренд-зоне также представлены новые серии холодильников Atlant с инверторными компрессорами нового поколения, поддержкой Wi-Fi и возможностью интеграции в систему «умного дома», а также модели в современных цветовых исполнениях «Антрацит» и «Бронза».

Кухонная витрина включает газовые и электрические плиты, духовые шкафы, варочные панели и вытяжки Gefest. Среди представленных моделей — интеллектуальный встраиваемый духовой шкаф Gefest ЭДВ ДА 622-05 S с сенсорным управлением, конвекцией и расширенной комплектацией.

ТВ-раздел представлен моделями H, Horizont и «Витязь» различных диагоналей с поддержкой Smart TV с технологиями LED, OLED и QLED.

ОАО «Витязь» выпускает более 100 моделей телевизоров с диагональю от 24 до 100 дюймов. В линейке представлены устройства на платформах Android TV, «Яндекс ТВ», WebOS, «Салют ТВ» и Google TV с разрешением до 4K Ultra HD. В бренд-зоне доступны модели 55LU1250 и 65LU1250 с технологией OLED, а также 65LU1262 и 75LU1262 с QLED-матрицей.

Кроме того, в бренд-зоне представлены последние новинки ноутбуков и планшетов H. Ноутбук H-Book 16 IPK2 создан для профессионалов, которым недостаточно просто мощности. Им нужны четкость, пространство и бескомпромиссная скорость для реализации сложных проектов.

Ассортимент малой бытовой техники дополняют кухонные машины, блендеры, электросушилки и соковыжималки брендов «Белвар», asaloda и Horizont.

В бренд-зоне также представлены различная ламповая продукция завода БЭЛЗ под брендами Horizont и Belsvet.

Каждый стенд бренд-зоны оформлен в национальном стиле Белоруссии, где элементы дизайна отражают культурные традиции страны. Покупатели смогут не только протестировать устройства, но и погрузиться в атмосферу белорусского быта, а консультанты, прошедшие подготовку на заводах-изготовителях, помогут выбрать подходящую модель.

Для клиентов доступны современные финансовые инструменты, реализуемые через собственную финтех-платформу «Директ Кредит Центр», объединяющую пул российских банков. На продукцию бренд-зон распространяются рассрочки без первоначального взноса и переплат сроком до 24 месяцев, собственные кредитные продукты, а также BNPL-сервис «Порублю».