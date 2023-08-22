«ТВ станция» и «ТВ станция про» появились в продаже

«ТВ станция» и «ТВ станция про» — телевизоры с голосовым управлением без пульта и возможностями «Яндекс станции» — поступили в продажу. Это первые телевизоры на российском рынке, способные работать как умная колонка. «ТВ станция» представлена диагоналями 43 и 50 дюймов, «ТВ станция про» — диагоналями 55 и 65 дюймов. Сегодня новые устройства с «Алисой» начнут получать также те, кто оформил предзаказ.

«Мы видим большой интерес к новой категории телевизоров. За две недели мы получили сотни предзаказов на «ТВ станции» из разных регионов страны, хотя обычно люди стараются вживую увидеть телевизор перед покупкой. Для нас это показатель высокого потенциала «ТВ станций» и лояльности к умным устройствам «Яндекса», — отметил Вадим Еремин, директор по продажам умных устройств «Яндекса».

Управлять телевизором можно без пульта, хотя он и входит в комплект. Голосовое управление работает на основе технологии распознавания голоса Farfield. Зрители могут голосом управлять просмотром, регулировать громкость, включать субтитры и менять звуковую дорожку. Команды, которые люди чаще всего произносят, телевизор понимает без упоминания «Алисы». Достаточно сказать, например, «Тише» или «Громче».

«ТВ станция» и «ТВ станция про» появились в продаже

В новых телевизорах доступны все возможности «Станции». Управлять умным домом и общаться с «Алисой» можно даже при выключенном экране. «Алиса» поставит таймер, включит свет, расскажет сказку и найдет информацию в интернете. По мере обновления операционной платформы «Яндекс ТВ» виртуальный помощник будет становиться все умнее, а взаимодействие с телевизором — удобнее.

С помощью «ТВ станции» можно слушать музыку и подкасты. Над качеством звука работала та же команда, которая создавала колонки «Яндекса». В итоге телевизоры звучат чисто и мощно даже без внешней акустики. В «ТВ станции» стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, а в «ТВ станции про» — шесть общей мощностью 44 Вт.

Обе модели поддерживают видео в Ultra-HD (4К), MEMC и HDR и позволяют смотреть фильмы и телеканалы онлайн. Ключевая особенность «ТВ станции» — технология Local Dimming, которая делает темные сцены более контрастными. «ТВ станция про» снабжена матовым QLED-экраном, на котором не будет бликов при любом освещении. Эта модель имеет корпус толщиной всего 3,7 см и может крепиться вплотную к стене как картина.

«ТВ станцию про» можно купить на «Яндекс маркете», в «М.Видео» и «Эльдорадо», а «ТВ станцию» — еще в «Технопарке» и в интернет-магазине DNS. Диагональ 43 дюйма стоит 44 990 руб., 50 дюймов — 49 990 руб., модели с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 руб. соответственно. Вместе с телевизором покупатели получают три месяца подписки «Плюс» с «Амедиатекой».