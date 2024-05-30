«Яндекс» максимально «прокачал» свои умные ТВ и «Алису». Что появилось нового

«Яндекс» существенно обновил своего голосового помощника «Алису» и улучшил работу фирменной прошивки для смарт-ТВ и ТВ-приставок. Изменения коснулись не только телевизоров самого «Яндекса», но и устройств сторонних производителей, выпускающих модели на базе «Яндекс ТВ».

Телевизоры стали умнее

Российский интернет-гигант «Яндекс» внедрил ряд новшеств в свою фирменную прошивку для смарт-ТВ под названием «Яндекс ТВ», также известную как YaOS. Не обошли своим вниманием разработчики голосового ассистента «Алису», которая тоже получила несколько новых функций – ими можно воспользоваться, не обладая телевизором с прошивкой «Яндекса».

Те же, кто пользуется устройствами на базе «Яндекс ТВ», получили в первую очередь новый музыкальный плеер. Изменился интерфейс приложения – по заверениям разработчиков, процессы воспроизведения и переключения треков стали «более интуитивными».

Яндекс Новый музыкальный плеер

Напомним, что премьера прошивки «Яндекс ТВ» состоялась в апреле 2020 г., когда вся Россия находилась в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Поначалу, «Яндекс ТВ» устанавливалась на телевизоры брендов, с «Яндексом» не связанных – первые устройства со своим логотипом на корпусе интернет-гигант выпустил в октябре 2022 г. В августе 2023 г. к ним присоединились телевизоры «Яндекс ТВ Станция» с развитыми акустическими возможностями.

В дополнение к новому плееру все телевизоры под управлением YaOS научились быстро предоставлять пользователю доступ к недосмотренным фильмам и сериалам. Разработчики уверяют, что теперь их можно открыть по одному клику или при помощи голосового запроса. В равной степени это касается недавно запущенных приложений, подключенных внешних накопителей или просмотренных ТВ-каналов.

Яндекс Вернуться к просмотру стало проще

«Например, если вы закончили просмотр сериала на каком-то моменте и выключили телевизор, то завтра сможете вернуться к просмотру с того же места, не делая лишних движений», – сообщили представители «Яндекса».

В «ТВ Станциях» и пока только в них появилась возможность не пропускать заставки. Эта опция активируется по голосовым запросам «Алиса, не пропускай заставку» или «Алиса, смотреть заставку».

Чему научилась «Алиса»

В числе главных нововведений в «Алисе» – это возможность управления «Яндекс Календарем» – сервисом, встроенным в «Яндекс 360». Теперь голосовой ассистент может вносить в него встречи и другие активности, которые нельзя пропускать. Также «Алиса» напомнит о приближении даты и времени встречи.

Яндекс «Алиса» напомнит о планах

Вести «голосовой» календарь могут все устройства «Яндекса» со встроенными помощниками Это колонки «Яндекс Станция», «Станция Дуо Макс», а также смарт-ТВ, «Яндекса», включая «ТВ Станцию и «ТВ Станцию Про». Функция также доступна в приложениях «Умный дом с Алисой», «Яндекс с Алисой» и в чате на a.ya.ru.

Другой новый навык «Алисы» позволяет быстро связаться с технической поддержкой «Яндекса». Работает он по голосовому запросу «Алиса, свяжись с техподдержкой».

Яндекс Техподдержка теперь на расстоянии одного голосового запроса

После этого «Алиса» пришлет на телефон пользователя уведомление, в котором содержится ссылка на текстовый чат с оператором технической поддержки. Чтобы все сработало корректно, на телефоне должны быть включены уведомления от приложения «Умный дом с Алисой». Активировать их можно в настройках телефона. Данный навык работает на всех устройствах с «Алисой».

Бесконечная музыка

В дополнение ко всем перечисленным нововведениям «Яндекс» улучшил функцию воспроизведения музыки в свои устройствах. Изменения затронули уже имеющуюся в них опцию «кроссфейда», при которой один музыкальный трек плавно переходит в другой без перерывов.

«Яндекс» сделал так, чтобы проигрыватель определял тишину в конце воспроизводимой в данный момент композиции. Если она длится слишком долго, то воспроизведение плавно перейдёт к следующему треку в плейлисте.