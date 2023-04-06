Серия Redmi Note 12 поступает в продажу в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаже смартфонов серии Redmi Note 12 в России. Линейка включает в себя два устройства: Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Серия Redmi Note 12 предлагает усовершенствованные функции, которые наиболее важны для пользователей. Эти усовершенствования включают в себя систему камер, время автономной работы, скорость зарядки и удобный дизайн.

Флагман новой серии – Redmi Note 12 Pro+ с тройной системой камер – основной камерой 200 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камерой и макрокамерой.

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ оснащен экраном Flow AMOLED с частотой 120 Гц, поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos и гибкой полимерной подложкой P-OLED, которая позволяет уменьшить рамки.

Смартфон обладает скоростью зарядки флагманского уровня – 120 Вт HyperCharge, а также долговечным аккумулятором емкостью 5000 мАч для длительного ежедневного использования даже при интенсивном потреблении контента. Смартфон построен на процессоре MediaTek Dimensity 1080.

Redmi Note 12 AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и процессор Qualcomm Snapdragon 685.

Redmi Note 12 оснащен быстрой зарядкой 33 Вт и долговечным аккумулятором емкостью 5000 мАч (типовое значение). Это означает, что пользователи могут использовать больше приложений и делать больше фотографий, не беспокоясь о заряде батареи.

В России Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro+ поступают в продажу 6 апреля 2023 г. Рекомендованная розничная цена версии Redmi Note 12 с 4 ГБ + 128 ГБ — 16 990 руб., а версии с 6 ГБ + 128 ГБ – 18 990 руб. Стоимость Redmi Note 12 Pro+ составит 32 990 руб. за версию 8 ГБ + 256 ГБ.

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Xiaomi была основана в апреле 2010 г. Фокусом Xiaomi является производство смартфонов и интеллектуального оборудования на платформе итернета вещей (IoT). Продукция Xiaomi представлена более чем в 100 странах и регионах по всему миру.

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.