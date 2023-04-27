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Redmi Note 12 Pro доступен для покупки в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о старте продаж нового смартфона серии Redmi Note 12 Pro на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Redmi Note 12 Pro предлагает большой сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную камеру и макролинзу для создания снимков даже в условиях низкой освещенности. Программные алгоритмы искусственного интеллекта, повышенная скорость обработки изображений и другие полезные функции дополняют общее впечатление от использования камеры.

Смартфон оснащен дисплеем Flow AMOLED с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos.

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Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro обладает скоростью зарядки флагманского уровня за счет поддержки зарядки 67 Вт, а также емким аккумулятором 5000 мАч для длительного ежедневного использования даже при интенсивном потреблении контента. Плавная и надежная работа обеспечивается чипсетом MediaTek Dimensity 1080.

В России Redmi Note 12 Pro поступит в продажу 27 апреля 2023 г. и будет доступен в трех цветовых вариантах: «синий айсберг», «белый лед» и «серый графит». Новинка предлагается с объемом оперативной памяти 8 ГБ + 256 ГБ собственной памяти по рекомендованной розничной цене 29 990 руб.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб, включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.

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