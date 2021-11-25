Xiaomi выпустила сверхдешевую версию популярного смартфона «специально для России». Фото

Xiaomi показала смартфон Redmi Note 11 в версии без поддержки сетей пятого поколения. В этом плане смартфон оптимально подходит для России, где по-прежнему нет общедоступных сетей 5G. Аппарат стоит от 999 юаней или менее 12 тыс. руб. 5G-версия Redmi Note 11 вышла в конце октября 2021 г.

Смартфон для россиян

Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Redmi Note 11 4G. Это дешевая версия популярной модели Redmi Note 11 5G, анонсированной в конце октября 2021 г. От нее новый аппарат отличается в первую очередь полным отсутствием поддержки сетей пятого поколения (5G).

Redmi Note 11 4G работает только в LTE, 3G и GSM. По данным портала Gizmochina, в китайской рознице его продажи начнутся 1 декабря 2021 г. по цене от 999 юаней ($156, 11,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2021 г.) за модификацию с накопителем на 128 ГБ (модуль eMMC 5.1) и оперативной памятью LPDDR4X объемом 4 ГБ.

Также в продаже появится Redmi Note 11 4G с 6 ГБ RAM и той же емкостью флеш-памяти. За него попросят 1099 юаней ($172, 12,8 тыс. руб.). Цветов корпуса три – Dreamy Clear Sky (градиент), Time Monologue (белый), and Mysterious Blackland (темно-серый).

Redmi Note 11 4G оптимально подходит для российского рынка ввиду того, что в России на конец 2021 г. все еще не было общедоступных сетей пятого поколения. В ряде городов они все же имеются, но их покрытие ничтожно мало в сравнении с территорией всей страны. К примеру, как сообщал CNews, 5G можно поймать в буквальном смысле под Казанью – в метро столицы Татарстана.

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Редакция CNews обратилась в Xiaomi с вопросом о вероятности появления Redmi Note 11 4G или 5G в российской рознице и ожидает ответа. Но, скорее всего, если релиз все же состоится, цена смартфона окажется сильно выше китайской. Подобное случалось раньше – в октябре 2021 г. в России вышел Redmi 10, который по значительно более низкой цене можно было заказать в официальном магазине Xiaomi на AliExpress.

Смартфоны линейки Redmi Note можно считать одним из самых популярных у Xiaomi. Так, во время предзаказа на 5G-версию Redmi Note 11 компания продала более 500 тыс. ее экземпляров. А в июне 2021 г. Xiaomi реализовала такое же количество Redmi Note 10 всего за 50 минут в рамках ежегодной китайской распродажи «618».

Основные отличия смартфона

У Redmi Note 11 4G есть всего два главных отличия от Redmi Note 11 5G. Помимо отсутствия поддержки сетей пятого поколения это еще и другой центральный процессор.

В 4G-версии смартфона используется 12-нанометровый чип MediaTek Helio G88 образца июня 2021 г. Он имеет два ядра Cortex-A75 на частота 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на 1,8 ГГц. Результат в AnTuTu 9 – 220,8 тыс. баллов, в GeekBench 5 – 1260 баллов в многоядерном режиме.

5G-новинка Xiaomi построена на MediaTek Dimensity 920. это 6-нанометровый процессор, анонсированный в августе 2021 г. внутри него расположены два ядра Cortex-A78 на 2,5 ГГц и шесть Cortex-A55 на 2 ГГц. В AnTuTu процессор получил более 500 тыс. баллов и свыше 2600 баллов в GeekBench 5 в многоядерном режиме.

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Отметим, что в ноябре 2021 г. в процессорах MediaTek были обнаружены опасные уязвимости, позволяющие хакерам незаметно следить за пользователями.

Экран и фотокамеры

Менее чем за 12 тыс. руб. новый Redmi Note 11 4G предложит своему владельцу экран Full HD+ на матрице IPS с диагональю 6,5 дюйма. Частота его обновления – 90 Гц, контрастность – 1500:1. Рядом с верхней рамкой минимальной толщины находится фронтальная фотокамера с разрешением 8 МП.

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За счет экрана новый Redmi Note 11 4G немного меньше 6,6-дюймового Redmi Note 11 5G.

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Основная камера здесь тройная, но пока известны лишь самые важные большинству пользователей параметры сенсоров. Базовый датчик способен делать 50-мегапиксельные снимки, второй – 8-мегапискельные (ультраширокоугольник, угол обзора 120 градусов, а разрешение третьего составляет 2 МП (макрокамера).

Дополнительные параметры

Redmi Note 11 4G работает от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки по USB-C вплоть до 18 Вт. Как сообщает Gizmochina, в комплект поставки входит блок питания с избыточной для такого аппарата мощностью 22,5 Вт.

Смартфон снаряжен сканером отпечатков пальцев в кнопке включения, ИК-сенсором для управления домашней электроникой, стереодинамиками и 3,5-миллиметровым входом под проводные наушники. Для превращения смартфона в пульт дистанционного управления существует фирменное приложение Xiaomi под названием «Mi пульт».

С завода Redmi Note 11 4G поставляется с Android 11 и прошивкой MIUI 12.5. Два SIM-слота в наличии, а также есть модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1 и отдельный разъем под карты памяти microSD.