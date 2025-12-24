Digital Q.Integration компании «Диасофт» возглавила рейтинг российских ESB-платформ по версии CNewsMarket

Платформа Digital Q.Integration компании «Диасофт» возглавила первый рейтинг российских ESB-платформ, подготовленный аналитиками CNewsMarket. Решение получило высокую оценку по комплексной методологии, включающей в себя около 100 параметров по следующим ключевым направлениям: функциональность (особенности организации всей цепочки трансформации и обмена), возможности платформ для горизонтального и вертикального масштабирования, соблюдение политик в области информационной безопасности, качество технической поддержки и обучения.

Аналитики особо выделили уникальный архитектурный подход платформы Digital Q.Integration, который позволяет создавать для каждой системы неограниченное количество отдельных адаптеров с полной логикой для интеграционного взаимодействия. Это позволяет существенно сокращать сроки интеграционных проектов и снижать их стоимость.

«Концепция «умных сервисов и надежных каналов» в Digital Q.Integration решает главную проблему традиционных шин: изменения в одном сервисе-коннекторе не влияют на остальные. Это дает бизнесу ту самую управляемость, устойчивость и скорость развития, которые сегодня критически важны», – отметил Виктор Овчинников, руководитель продукта «Интеграционная платформа» компании «Диасофт».

Технологические преимущества платформы Digital Q.Integration: Low-code-подход и готовые компоненты. Платформа включает более 300 готовых адаптеров и визуальные инструменты для проектирования, что позволяет сократить сроки проектов и снизить зависимость от узких технических специалистов; гарантированная доставка и высокая производительность. За передачу сообщений отвечает брокер Digital Q.MessageBroker, который обеспечивает доставку даже при сбоях. Производительность платформы варьируется от 2 до более 20 тыс. сообщений в секунду в зависимости от конфигурации; микросервисная архитектура. Все адаптеры собираются в виде независимых микросервисов (PBC), что обеспечивает их легкое масштабирование под нагрузку и простоту обновления; комплексный мониторинг и контроль. Платформа предоставляет единую систему мониторинга, сверки данных и настройки аналитических дашбордов для полного контроля над всеми интеграционными потоками.

Digital Q.Integration входит в состав экосистемы low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q и дает возможность быстро и удобно интегрировать между собой любое количество систем.