«Диасофт» открыла бесплатный доступ к демостенду Digital Q для всех ИТ-компаний

Компания «Диасофт» открыл доступ к демостенду экосистемы low-code-разработки Digital Q. Любая команда разработки или ИТ-компания имеет возможность попробовать и убедиться в радикальной скорости и простоте создания микросервисных приложений с открытым кодом. Всего за 2 недели можно бесплатно создать свой прототип программного продукта.

Платформы экосистемы Digital Q сокращают время и ресурсы на разработку в 3 раза за счет автоматической генерации кода на базе визуальных схем и искусственного интеллекта, отмечают в компании.

На стенде уже развернуты и готовы к работе четыре платформы: Digital Q.Archer – проектирование логической архитектуры приложения, определение бизнес-объектов и связей между ними, логических схем взаимодействия объектов; Digital Q.Palette – проектирование и автоматическое создание пользовательского интерфейса в архитектуре micro front-end с открытым кодом; Digital Q.BPM – проектирование и цифровизация бизнес-процессов с возможностью их анализа и оптимизации; Digital Q.DevOps – автоматизированное управление процессом непрерывной интеграции и развертывания приложений (CI/CD).

Также разработчики могут создать аналитические дашборды, использовать функции управления ролями и доступами.

«Лучшая экосистема для low-code-разработки по версии CNews доступна для всех команд разработки здесь и сейчас», – отметил Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, член правления компании «Диасофт».