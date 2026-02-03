Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

«Диасофт» открыла бесплатный доступ к демостенду Digital Q для всех ИТ-компаний

Компания «Диасофт» открыл доступ к демостенду экосистемы low-code-разработки Digital Q. Любая команда разработки или ИТ-компания имеет возможность попробовать и убедиться в радикальной скорости и простоте создания микросервисных приложений с открытым кодом. Всего за 2 недели можно бесплатно создать свой прототип программного продукта.

Платформы экосистемы Digital Q сокращают время и ресурсы на разработку в 3 раза за счет автоматической генерации кода на базе визуальных схем и искусственного интеллекта, отмечают в компании.

На стенде уже развернуты и готовы к работе четыре платформы: Digital Q.Archer – проектирование логической архитектуры приложения, определение бизнес-объектов и связей между ними, логических схем взаимодействия объектов; Digital Q.Palette – проектирование и автоматическое создание пользовательского интерфейса в архитектуре micro front-end с открытым кодом; Digital Q.BPM – проектирование и цифровизация бизнес-процессов с возможностью их анализа и оптимизации; Digital Q.DevOps – автоматизированное управление процессом непрерывной интеграции и развертывания приложений (CI/CD).

Также разработчики могут создать аналитические дашборды, использовать функции управления ролями и доступами.

«Лучшая экосистема для low-code-разработки по версии CNews доступна для всех команд разработки здесь и сейчас», – отметил Александр Сахаров, директор по работе с партнерами, член правления компании «Диасофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Пентагон может расторгнуть контракт со знаменитым разработчиком. Программисты бунтуют, потому что военные могут использовать ИИ для слежки и ракетных ударов

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще