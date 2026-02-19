«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам

Компания «Диасофт» развивает продукт «Хранилище драгоценных металлов», который входит в состав решения «Дилерские операции». Продукт позволяет автоматизировать оформление операций по приему, учету, хранению и выдаче слитков драгоценных металлов, а также формирование необходимой отчетности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В рамках последнего обновления продукта «Хранилище драгоценных металлов» реализована новая функциональность «Импорт данных по слиткам из ГИИС ДМДК». Она необходима для автоматической онлайн-загрузки данных о покупке слитков у банков и юридических лиц, а также информации о самих слитках драгоценных металлов и их спецификациях из ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота) в учетную систему финансовой организации.

Использование новой функциональности дает финансовым организациям возможность автоматически загружать требуемую информацию о сделках и спецификациях без необходимости ручного ввода данных в систему и, тем самым, ускорять процесс ввода операций и минимизировать операционные риски.

Продукт «Хранилище драгоценных металлов» реализован на импортонезависимом технологическом стеке. Микросервисная архитектура обеспечивает интеграцию продукта в любой ИT-ландшафт и масштабируемость в зависимости от потребностей бизнеса.