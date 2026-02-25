Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У

С 1 января 2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 23 сентября 2025 г. №7176-У, согласно которому меняются правила приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА). Использование решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от компании «Диасофт» гарантирует операторам информационных систем (ОИС) полное соответствие новым правилам. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

По итогам последнего обновления решения его функциональные возможности стали обеспечивать классификацию ЦФА с учетом их экономической сущности и риск-факторов.

Группа 1. ЦФА, доступные только квалифицированным инвесторам. К данной группе относятся следующие активы: права на ценные бумаги, которые предназначенные только для квалифицированных инвесторов; денежные требования, по которым не заявлен срок полного исполнения; ЦФА, исполнение по которым зависит от волеизъявления владельца; ЦФА, выплаты по которым привязаны к наступлению неизвестных событий; иностранные цифровые права, допущенные к обращению в России.

Группа 2. ЦФА, доступные неквалифицированным инвесторам с годовым лимитом. К данной группе относятся следующие активы: денежные требования, выплаты по которым привязаны к изменению официальных рыночных индикаторов, при этом выпуск ЦФА или эмитент имеют кредитный рейтинг не ниже установленного уровня; требования, размер которых равен стоимости определенного базового актива, при соблюдении условий о рейтинге; денежные требования с фиксированным доходом при обязательном наличии требуемого кредитного рейтинга; права на ценные бумаги, которые предназначены для неквалифицированных инвесторов.

Группа 3. Иные ЦФА, которые не относятся к первым двум группам. Допуск квалифицированных и неквалифицированных инвесторов к операциям с ЦФА в зависимости от их классификации. Корректный расчет годового лимита инвестора с учетом приобретенных, погашенных и проданных активов.

«Цифровые финансовые активы» поддерживают полный цикл бизнес-процессов операторов информационных систем и позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе и с гибридными цифровыми правами на всевозможные базовые активы. Решение реализовано в микросервисной архитектуре с использованием современных технологий.