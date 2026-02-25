Разделы

ПО
|

Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» поможет ОИС соблюсти требование Банка России №7176-У

С 1 января 2026 г. вступило в силу Указание Банка России от 23 сентября 2025 г. №7176-У, согласно которому меняются правила приобретения цифровых финансовых активов (ЦФА). Использование решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA) от компании «Диасофт» гарантирует операторам информационных систем (ОИС) полное соответствие новым правилам. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

По итогам последнего обновления решения его функциональные возможности стали обеспечивать классификацию ЦФА с учетом их экономической сущности и риск-факторов.

Группа 1. ЦФА, доступные только квалифицированным инвесторам. К данной группе относятся следующие активы: права на ценные бумаги, которые предназначенные только для квалифицированных инвесторов; денежные требования, по которым не заявлен срок полного исполнения; ЦФА, исполнение по которым зависит от волеизъявления владельца; ЦФА, выплаты по которым привязаны к наступлению неизвестных событий; иностранные цифровые права, допущенные к обращению в России.

Группа 2. ЦФА, доступные неквалифицированным инвесторам с годовым лимитом. К данной группе относятся следующие активы: денежные требования, выплаты по которым привязаны к изменению официальных рыночных индикаторов, при этом выпуск ЦФА или эмитент имеют кредитный рейтинг не ниже установленного уровня; требования, размер которых равен стоимости определенного базового актива, при соблюдении условий о рейтинге; денежные требования с фиксированным доходом при обязательном наличии требуемого кредитного рейтинга; права на ценные бумаги, которые предназначены для неквалифицированных инвесторов.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Группа 3. Иные ЦФА, которые не относятся к первым двум группам. Допуск квалифицированных и неквалифицированных инвесторов к операциям с ЦФА в зависимости от их классификации. Корректный расчет годового лимита инвестора с учетом приобретенных, погашенных и проданных активов.

«Цифровые финансовые активы» поддерживают полный цикл бизнес-процессов операторов информационных систем и позволяет автоматизировать операции с любыми видами ЦФА, в том числе и с гибридными цифровыми правами на всевозможные базовые активы. Решение реализовано в микросервисной архитектуре с использованием современных технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Невзирая на санкции и запреты: Китайский ИИ DeepSeek обучался на лучших чипах Nvidia

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще