«Диасофт» вошел в тройку лидеров рейтинга «Заказная разработка 2025» по версии CNews Market

Компания «Диасофт» заняла третье место в рейтинге «Заказная разработка 2025», подготовленном аналитиками CNews Market. Рейтинг оценивает провайдеров заказной разработки по мощности (проектный опыт, компетенции, команда), технологическому стеку (включая применение генеративного ИИ), функциональной экспертизе и другим параметрам. В исследовании приняли участие более 15 компаний.

По данным рейтинга, «Диасофт» подтверждает масштаб проектной деятельности и устойчивую динамику развития: более 1600 выполненных проектов полного цикла, несколько сотен активно выполняющихся клиентских проектов, в командах разработки насчитывается более 1500 квалифицированных специалистов. Отдельно в рейтинге отмечены практики, повышающие индустриальную эффективность разработки: использование средств генеративного ИИ на этапах аналитики, проектирования, разработки и тестирования, а также наличие собственной GenAI-платформы для поддержки основных проектных этапов.

«Компания «Диасофт» более трех десятилетий реализует уникальные проекты разработки и внедрения одних из самых сложных на рынке ИT-систем. Завоевав лидерские позиции в финансовом секторе, компания аккумулирует, развивает и применяет свой обширный продуктовый и проектный опыт в различных отраслях экономики и государственных организациях. В основе нашего промышленного подхода к заказной разработке – принципы и инструменты микросервисной архитектуры, low-code платформы экосистемы Digital Q, GenAI-платформа. Мы предоставляем клиентам единый цифровой конвейер, кратно улучшающий скорость и стоимость создания прикладных решений», – отметил Артем Асанов, директор по развитию бизнеса компании «Диасофт».

