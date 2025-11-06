«Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал

Компания «Диасофт» выпустила «коробочную» версию решения «Депозитарий» (Digital Q.Custody). «Коробочное» решение предназначено для финансовых организаций, которым нужно организовать депозитарный учет в полном соответствии с требованиями российского законодательства и современных рыночных стандартов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и может быть развернуто и запущено в эксплуатацию в срок не более трех месяцев.

Функциональные возможности «коробочного» решения

Ведение журналов входящих и исходящих документов, автоматизация электронного документооборота с НРД. Ведение справочника финансовых инструментов.

Ведение счетов и разделов депо: прием клиентов на депозитарное обслуживание, открытие и закрытие счетов депо, приостановление и возобновление операций по ним.

Операции с ценными бумагами: зачисление и списание, внутридепозитарные переводы между счетами, перевод с раздела на раздел, смена места хранения ценных бумаг, отражение результатов торгов Мосбиржи.

Депозитарные комиссии: расчет и контроль оплаты услуг депозитария, перевыставления комиссий.

Глобальные операции с ценными бумагами: распределение, конвертация, погашение и аннулирование кодов дополнительных выпусков.

Операции выкупа приобретения ценных бумаг по заявлению депонентов. Расчет выплат доходов по ценным бумагам с учетом налогов.

Информирования депонентов о корпоративных событиях эмитентов. Фиксация и раскрытие списков владельцев для проведения корпоративных действий.

«Коробочное» решение содержит более 40 настроенных бизнес-процессов, что обеспечивает быструю автоматизацию всех стандартных операций депозитария. Справочники типов счетов и разделов заполнены значениями в соответствии с нормативными актами, предусмотрена возможность вносить индивидуальные изменения. Поддержана параллельная многопоточность обработки операций.

В решении реализованы возможности быстрой миграции данных: в комплект входят инструменты для быстрого переноса данных по основным объектам депозитария из других систем.

«Депозитарий» легко интегрируется с другими «коробочными» решениями «Диасофт» (например, с АБС) и сторонними программными продуктами. При необходимости «коробка» расширяется функционалом в зависимости от потребностей каждой организации: например, для получения торговой информации от различных бирж, подготовки регуляторной отчетности и др.

Максим Селезнев, руководитель направления «Депозитарий», компания «Диасофт»: «Мы разработали «коробочную» версию «Депозитария» для малых и средних финансовых организаций, брокеров и банков, которые нуждаются в надежном и быстром запуске решения для базового депозитарного обслуживания. Решение сокращает объем ручного труда и позволяет обрабатывать стандартные операции с минимальным участием сотрудников. Состав «коробки» также включает инструкции для обучения работе с решением».

«Депозитарий» включен в реестр российского программного обеспечения (реестровая запись № 16800 от 1 марта 2023 г.) и разворачивается на высокопроизводительной импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase, сертифицированной по требованиям ФСТЭК России. Это гарантирует полное соответствие политике импортозамещения и директивам Банка России.