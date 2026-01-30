Разделы

«Диасофт» добавила автоматическое формирование договоров в ERP-системе

Компания «Диасофт» развивает продукт «Управление договорами» в составе решения Digital Q.ERP. Продукт позволяет автоматизировать и импортозаместить функциональность, связанную с ведением и контролем договорной деятельности на производстве.

Продукт «Управление договорами» позволяет фиксировать заявки на договор при первом обращении клиента. При заведении заявки на договор формируется пользовательское задание и автоматически подгружается шаблон договора, в котором есть вся информация, внесенная менеджером после общения с клиентом. Ответственному лицу необходимо лишь проверить данные и актуализировать значения, которая предлагает система, а также указать дополнительные условия при необходимости. Таким образом, использование шаблонов помогает оптимизировать подготовку и оформление договоров, обеспечивает их единообразие.

Продукт поддерживает разные виды договоров: на поставку, продажу, оказание услуг. Его можно настроить и для других видов договоров, например, аренды.

В будущем планируется подключение системы электронного документооборота (СЭД), что позволит согласовывать и подписывать договоры электронной подписью. Также будет добавлено указание спецификации, чтобы пользователь мог отметить конкретные модели товаров при подаче заявки на договор. Наряду с этим, «Управление договорами» будет поддерживать работу с рекламационными случаями.

«Управление договорами» может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт за счет реализации на современном технологическом стеке в микросервисной архитектуре.

Функционал «Управления договорами» встроен в общую поставку ERP-системы Digital Q.ERP. Это позволяет быстро заводить и использовать договоры во всех компонентах системы без интеграции с отдельными IT-решениями.

Digital Q.ERP от компании «Диасофт» – современное импортонезависимое ERP-решение для комплексного управления ресурсами предприятий. Решение предназначено для средних и крупных компаний, включая производственные, государственные компании и корпорации. Цифровизирует стратегическое и операционное планирование, расчет себестоимости, закупки, логистику, финансы, склад, оборудование, контроль качества, документооборот и бюджетирование. Признана самой инновационной ERP по версии CNews Market.

