«Диасофт» разработал коробочное решение для автоматизации дилерских операций

Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации дилерских операций на финансовых рынках. Внедрение «коробочного» решения позволяет финансовым организациям в короткие сроки запустить бизнес «с нуля» или добавить в существующую линейку новые продукты с минимальными затратами. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Коробочное» решение для автоматизации дилерских операций на финансовых рынках реализовано на основе решения «Дилерские операции». Оно охватывает полный цикл бэк-офисного сопровождения и включает весь необходимый функционал – от регистрации сделок до формирования отчетности.

В состав «коробочного» решения по дилерским операциям входят 53 настроенных бизнес-процессов и 121 вид сделок: биржевые и внебиржевые операции с ценными бумагами; межбанковские кредиты и депозиты; биржевые, внебиржевые, клиентские конверсионные операции; биржевые операции с драгоценными металлами; операции с обезличенным металлом; сделки со слитками драгоценного металла; биржевые и внебиржевые операции с деривативами; эмиссия ценных бумаг; операции с векселями.

«Коробочное» решение содержит уже настроенные бизнес-процессы и готовую методологию учета, что обеспечивает быстрое внедрение и запуск с минимальными трудозатратами. Оно оснащено механизмами для миграции и интеграции данных, а применение типового подхода позволяет снизить затраты на внедрение до 50%.

Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и использует отечественную СУБД Digital Q.DataBase, специально адаптированную под продукты «Диасофт».

Решение интегрируется в ИT-инфраструктуру организации и регулярно обновляется в соответствии с законодательством и отраслевыми изменениями.

