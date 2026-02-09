«Управление рисками» от «Диасофт» поможет повысить успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам

Компания «Диасофт» предлагает организациям из любых отраслей экономики продукт «Управление рисками», который входит в состав решения для управления проектами Digital Q.PM. Продукт позволяет выстроить полный цикл управления рисками – от идентификации и оценки до мониторинга и контроля – внутри единого цифрового пространства. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Управление рисками» дает возможность повысить предсказуемость и успешность проектов за счет превентивного подхода к угрозам.

Ключевые возможности продукта

Ведение централизованного реестра рисков, привязанного к конкретным объектам системы: проектам, задачам, портфелям или программам.

Типизация и оценка рисков с фиксацией вероятности наступления и степени потенциального воздействия на цели проекта.

Планирование ответных мер с выбором стратегии: устранение, снижение, принятие или передача риска.

Непрерывный мониторинг и контроль, включая отслеживание статуса рисков и эффективности принятых мер.

«Контроль рисков в повседневной проектной деятельности – важный шаг к зрелости управления. Продукт позволяет не только фиксировать угрозы, но и активно работать с ними, делая процесс управления проектами более обоснованным и устойчивым», – отметила Екатерина Черных, главный архитектор прикладных решений в направлении «Управление проектами», компания «Диасофт».

Продукт «Управление рисками» соответствует современным архитектурным требованиям, предъявляемым к корпоративному программному обеспечению. Продукт разработан в микросервисной архитектуре, что обеспечивает его высокую масштабируемость, гибкость и простоту интеграции в любой ИIT-ландшафт. Интерфейс поддерживает кастомизацию под конкретные бизнес-процессы и роли пользователей.

Решение Digital Q.PM охватывает все стадии жизненного цикла проекта (от инициации и планирования до исполнения) и является российским аналогом таких систем, как MS Project и Jira. Решение аккумулирует 34-летний опыт «Диасофт» в реализации сложных ИT-проектов и применяется в компании для управления более чем 350 проектами в год.

Digital Q.PM входит в состав экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.