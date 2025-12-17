Разделы

|

Digital Q.DevOps от «Диасофт» – в лидерах рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market

Платформа Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки, опубликованном CNews Market.

В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие процесс непрерывной интеграции разработки, автоматического тестирования, контроля качества и автоматизированного развертывания программного обеспечения.

Критериями оценки решений стали функциональность, возможности администрирования и интеграции, соблюдение регламентов информационной безопасности, сертификация и поддержка.

Эксперты CNews Market высоко оценили функциональные возможности Digital Q.DevOps, отметив ориентированность платформы на полную автоматизацию процесса – от коммита разработчика в продукте до его сборки, тестирования и развертывания на целевом стенде. Автоматизация включает в том числе создание и исполнение автотестов, а также автоматическую генерацию шаблонов микросервисов и программных интерфейсов (API и событий). К числу дополнительных преимуществ аналитики отнесли прозрачное управление командами, единые механизмы интеграции и работы с данными.

Платформа Digital Q.DevOps входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от «Диасофт». Платформа представляет собой объединенный в конвейер (pipeline) набор инструментов и технологий для непрерывных процессов сборки, интеграции, тестирования, доставки и развертывания программных продуктов.

Выстраивание конвейера DevOps позволяет сократить трудоемкость доработок программного обеспечения, автоматизировать тестирование, контроль целостности, обратную совместимость.

Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт», сказал: «Мы рассматриваем это достижение как признание нашей экспертизы в области создания промышленных практик разработки ПО для наших клиентов. Выход на второе место в рейтинге CNews Market подтверждает, что Digital Q.DevOps является одним из самых проработанных и готовых к работе в высоконагруженных средах решений на рынке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

В России резко выросло число банкротств ИT-компаний

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще