Digital Q.DevOps от «Диасофт» – в лидерах рейтинга DevOps-платформ по версии CNews Market

Платформа Digital Q.DevOps заняла второе место в рейтинге DevOps-платформ с полным циклом автоматизации разработки, опубликованном CNews Market.

В обзоре рассматриваются системы, обеспечивающие процесс непрерывной интеграции разработки, автоматического тестирования, контроля качества и автоматизированного развертывания программного обеспечения.

Критериями оценки решений стали функциональность, возможности администрирования и интеграции, соблюдение регламентов информационной безопасности, сертификация и поддержка.

Эксперты CNews Market высоко оценили функциональные возможности Digital Q.DevOps, отметив ориентированность платформы на полную автоматизацию процесса – от коммита разработчика в продукте до его сборки, тестирования и развертывания на целевом стенде. Автоматизация включает в том числе создание и исполнение автотестов, а также автоматическую генерацию шаблонов микросервисов и программных интерфейсов (API и событий). К числу дополнительных преимуществ аналитики отнесли прозрачное управление командами, единые механизмы интеграции и работы с данными.

Платформа Digital Q.DevOps входит в экосистему low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q от «Диасофт». Платформа представляет собой объединенный в конвейер (pipeline) набор инструментов и технологий для непрерывных процессов сборки, интеграции, тестирования, доставки и развертывания программных продуктов.

Выстраивание конвейера DevOps позволяет сократить трудоемкость доработок программного обеспечения, автоматизировать тестирование, контроль целостности, обратную совместимость.

Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт», сказал: «Мы рассматриваем это достижение как признание нашей экспертизы в области создания промышленных практик разработки ПО для наших клиентов. Выход на второе место в рейтинге CNews Market подтверждает, что Digital Q.DevOps является одним из самых проработанных и готовых к работе в высоконагруженных средах решений на рынке».