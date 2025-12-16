«Диасофт» и «Холст» подтвердили технологическую совместимость ИT-решений для корпоративного рынка

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИT-решений для всех отраслей экономики, и «Холст», российский разработчик онлайн-досок, в рамках технологического сотрудничества провели испытания совместимости ИT-решений. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В результате комплексного тестирования была подтверждена полная взаимная совместимость и стабильность работы онлайн-доски Holst и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт». Это позволяет предложить рынку импортонезависимый программный комплекс для использования в корпоративных средах.

Сертификат совместимости подписан 11 декабря 2025 г.

Альберт Хабибуллин, генеральный директор «Холст»: «Для наших корпоративных заказчиков, особенно в регулируемых отраслях, ключевыми требованиями являются надежность, безопасность и полный контроль над данными. Сотрудничество с «Диасофт» и использование в серверных установках «Холста» СУБД Digital Q.DataBase позволяет обеспечить высокое качество, масштабируемость и отказоустойчивость сервиса».

Испытания охватили ключевые сценарии промышленной эксплуатации, включая создание, хранение и управление пользовательскими досками, совместное редактирование в реальном времени с множественным доступом к базе данных, а также обработку графических объектов и метаданных. Комплекс продемонстрировал стабильную работу, обеспечение целостности данных и корректный импорт/экспорт информации даже при интенсивных нагрузках.

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Для эффективного решения задач импортозамещения рынку необходимы не разрозненные инструменты, а целостные программные комплексы. Мы сотрудничаем с лидирующими российскими разработчиками ПО для обеспечения высоких интеграционных возможностей решений. Подтвержденная совместимость СУБД Digital Q.DataBase с таким востребованным продуктом, как Holst, – это результат нашей работы по созданию технологических альянсов с лидерами рынка. Каждая такая успешная интеграция подтверждает ценность нашего подхода и формирует основу для надежных решений, востребованных бизнесом».

Решение Holst насчитывает более 500 тыс. пользователей, ежедневно сервисом активно пользуются свыше 50 тысяч человек. В 2025 г. компания «Холст» стала лидером рейтинга российских онлайн-досок по версии CNews Market.

Digital Q.DataBase – это сертифицированная ФСТЭК российская СУБД, позволяющая осуществлять полный цикл операций по управлению данными и миграцию с западных СУБД в кратчайшие сроки. Digital Q.DataBase заняла первое место в рейтинге высококонвергентных СУБД (CNews Market).

Оба продукта – онлайн-доска Holst и СУБД Digital Q.DataBase – внесены в реестр российского программного обеспечения.