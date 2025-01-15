24-летнюю тестировщицу ПО назначили ИТ-директором банка

Казахстанский Freedom Bank назначил на должность главы департамента цифровизации проектов 24-летнюю Жизель Жан. Это пример очень стремительного взлета карьеры – в ИТ-сферу Жан пришла в 21 год, после выпуска из вуза со специальностью, имеющей не очень много общего с информационными технологиями. Стартом ее карьеры была должность тестировщика в страховой компании. До руководящей должности в банке она поднялась за несколько месяцев.

Очень молодая ИТ-директор

Банк Freedom Bank (Казахстан) нанял на должность директора департамента цифровизации проектов Жизель Жан, которая до этого работала в банке менеджером проектов. На момент назначения Жан было 24 года, пишет портал Digital Business, то есть она является самым молодым топ-менеджером в банке на момент выхода материала.

Основным проектом Жан в банке было банковское суперприложения. Она довела его разработку до логического завершения. Утилита работает и, по словам Жан, за первый месяц ее аудитория превысила 100 тыс. пользователей, около трети из которых были новыми клиентами банка, ранее его услугами не пользовавшимся.

Freedom Bank входит в финансовый холдинг Freedom Holding Corp. Банк специализируется, в числе прочего, на инвестированиии средств российских клиентов в юрисдикции, на которые не распространяются антироссийские санкции.

Начало карьеры

Жизель Жан – выпускница Назарбаев Университета (Казахстан) по специальности «научная математика». Первоначально она поступала на «робототехнику и электронику», но, по ее словам, процесс обучения на этой специальности был избыточно сложным, что и подтолкнуло ее к переводу на другое направление.

Казахские СМИ очень заинтересовались стремительным взлетом карьеры Жизель Жан

После выпуска Жан по рекомендации карьерного центра ее вуза устроилась на работу в страховую компанию Jusan Garant на должность тестировщика. По ее словам, ей пришлось пройти три этапа отбора – проверку резюме, а также два собеседования – с непосредственным руководителем компании и с одним из топ-менеджеров.

Продолжая работать в Jusan Garant, Жан вскоре перешла на пост системного аналитика/бизнес-аналитика, позже стала менеджером проектов. В ее должностные обязанности входил в числе прочего, перевод процессов продажи автомобильных страховых полисов в режим онлайн.

Работа в банке

Freedom Bank стал вторым местом работы Жизель Жан. Она рассказала Digital Business, что в предыдущей компании исчерпала возможности для своего дальнейшего роста, вследствие чего перешла с позиции продакт-менеджера в Jusan Garant на аналогичную должность в Freedom Bank. «Меня заинтересовала возможность поработать над супераппом. Хотела получить опыт разработки крупного проекта на раннем этапе», – сказала Жан Digital Business.

По ее словам, полученные в страховой компании опыт и навыки позволили ей справиться с задачей по разработке банковского приложения. Спустя всего три месяца после трудоустройства Жан повысили до руководителя управления финансовой экосистемы.

Следующей ступенью ее карьерной лестницы стал пост директора департамента цифровизации проектов в банке. По словам Жан, на предыдущей должности она была гиперответственной, и у нее «хорошо получалось направлять к цели команду». «Думаю, поэтому меня заметили и повысили до директора департамента цифровизации проектов», – заявила она порталу Digital Business.

В настоящее время в подчинении Жан находятся продакт-менеджеры, дизайнеры, тестировщики и контент-менеджеры. В общей сложности ее департамент насчитывает около 30 сотрудников.

Самый молодой директор

Жизель Жан подчеркнула, на начало 2025 г. она является самым молодым топ-менеджером в команде Freedom Bank. При этом она добавила, что в штате банка есть и другие руководители примерно ее возраста, отметив, что несколько тимлидов из команды разработчиков и вовсе моложе ее.

«Самое большое удовольствие для меня – разрабатывать уникальные продукты, которые сложно воплотить в жизнь, – сказала изданию Жан. – Выявление потребностей клиентов, создание продукта, брейнсторминг, анализ данных, поиск решений, тестирование гипотез, защита идеи – все это очень увлекательно».

Но при этом в своей новой должности Жан видит и недостатки. По ее словам, работа отнимает у нее много сил и времени. «Перед запуском приложения от отдыха и хобби пришлось почти отказаться. В такие моменты особенно важно, чтобы команда могла взять на себя часть ответственности», – подытожила она.