Отечественный программный продукт «Л7.Мониторинг» доступен в версии On-Premise

Система раннего обнаружения информационных атак «Л7.Мониторинг» от отечественного разработчика ООО «ЛЭВЛ 7» вышла в версии On-Premise, может быть полностью развернута в инфраструктуре заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ЛЭВЛ 7».

«Л7.Мониторинг» проводит многократное ежедневное сканирование текстовых фрагментов страниц сайта для обнаружения запрещенных и опасных публикаций, противоправных лозунгов и призывов, которые попадают на сайт по вине злоумышленников.

Продукт может анализировать текстовые данные сайта, не отслеживаемые другими системами фильтрации контента, дополняет классические средства защиты: программные сканеры и антивирусы, фильтры безопасности.

Потенциальными пользователями продукта являются цифровые ведомства регионов, государственные и образовательные учреждения, у кого в приоритете стоят задачи безопасности информационных систем.

Летом 2024 г., во время приемной кампании, облачная версия ПО «Л7.Мониторинг» защитила 558 российских школ от информационных атак.

Чем выгодна версия On-Premise для пользователей: предоставляет доступ к новым функциям; исключает тарифные ограничения, действующие при покупке облачного решения; дает возможность настройки поиска небезопасного контента на всех ресурсах: на сайте, серверах, форумах, досках объявлений, в чатах и общих группах; позволяет гибко настроить параметры защиты, безопасности данных и серверов согласно применяемой в организации политике безопасности.

Первая версия «Л7.Мониторинг» вышла в августе 2022 г., в том же году продукт вошел в реестр отечественного ПО. В июле 2023 г. прошла модернизация ядра, улучшающая возможности по работе с AJAX-сайтами и телеграм-ботами, созданию длинных скриншотов при возникновении инцидентов.

В августе 2024 г. выполнено масштабное обновление модулей ПО, а в октябре 2024 г. завершено их стендовое тестирование, показавшее готовность системы «Л7.Мониторинг» к внедрению в формате On-Premise. Продукту был присвоен класс «03.04 Средства фильтрации негативного контента» по версии Минцифры.

«Сегодня система «Л7.Мониторинг» полностью адаптирована к задачам ИБ государственных структур и органов образования», — сказала Анастасия Марченко, специалист по управлению проектами ООО «ЛЭВЛ 7».

В 2024 году «Л7.Мониторинг» приобрел: обновленный интерфейс и окно личного кабинета; новые отчеты и статистику; комментарии от роботов в случае угроз и разъяснения по поводу потенциально опасных фраз; поисковое сканирование вредоносных сигнатур в больших файлах, дампах и документах (поиск проводится при мониторинге школьных чатов, общих учебных виртуальных пространств, системных хранилищ учебных материалов и лабораторных работ).

On-premise стоит дороже облачного варианта, а само внедрение требует определенных затрат и навыков, однако большие затраты на старте в долгосрочной перспективе окупаются расширенными возможностями и безопасностью.