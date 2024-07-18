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В on-premise версии корпоративного мессенджера Compass вышли конференции на 1000+ участников

Видеоконференции в Compass снова получили масштабное обновление. Теперь при установке продукта на собственный сервер компании, пользователям доступны конференции на 1000+ участников с включенными камерами и микрофонами. Это позволит российскому бизнесу без покупки дополнительных сервисов проводить встречи как в рамках небольших рабочих групп, так и в масштабах компании. Об этом CNews сообщили представители Compass.

В последнем обновлении корпоративного мессенджера Compass разработчики в два раза увеличили вместимость видеоконференций в on-premise версии продукта. Теперь в конференции одновременно могут принять участие более тысячи пользователей с включенными камерами и микрофонами.

Это позволит бизнесу проводить встречи не только в рамках рабочих групп или отдельных департаментов, но и в масштабах компании. Приобретать дополнительные сервисы или оборудование не требуется – возможности доступны как в приложении на смартфоне или ПК, так и в любом браузере.

При этом в видеоконференциях Compass доступны привычные пользователям функции: демонстрация экрана или отдельных окон, запись звонка, поднятие руки, реакция, размытие фона и многие другие. Кроме того, предусмотрен и гостевой доступ – возможность подключиться к конференции в браузере без регистрации в Compass.

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Цифровизация

Гостевой доступ позволяет проводить встречи не только среди сотрудников и топ-менеджеров компании, но и с внешними пользователями – партнерами, клиентами или подрядчиками. Подключение к встрече без регистрации и большая вместимость конференций в Compass также открывает возможность в несколько нажатий организовать вебинары.

«Мы часто наблюдаем ситуацию, когда бизнес вынужден приобретать несколько сервисов, чтобы построить полноценную коммуникацию. Мессенджер и встроенные звонки, как правило, использовали для небольших встреч, отдельные сервисы видеоконференций – для масштабных совещаний в рамках всей компании, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, – Видеоконференции в Compass на 1000+ активных участников поможет бизнесу сосредоточить все общение в одном продукте и полностью контролировать информацию на собственном сервере».

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