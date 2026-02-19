Исследование Yandex Cloud: 90% ключей доступа в компаниях не обновляются годами

Эксперты Yandex Cloud (группа Yandex B2B Tech) представили результаты анализа угроз в облачных и гибридных инфраструктурах за 2025 г. Исследование показало, что в 90% случаев пароли в организациях не обновляются или меняются реже раза в год. Из-за этого самой популярной техникой атакующих является попытка входа в инфраструктуру через украденные учетные данные. Предотвратить такие угрозы компаниям поможет регулярное обновление ключей доступа, защита учетных записей и мониторинг подозрительной активности.

Чаще всего злоумышленники используют «дешёвые» методы атак на облачные и гибридные среды. По данным исследования, 30% от общего числа попыток атак – это украденные ключи доступа, а также фишинг и ошибки в конфигурациях. До 90% ключей доступа в облачных средах организаций не меняются или обновляются реже раза в год. Человек и его учётные данные остаются основным вектором атак, несмотря на рост использования искусственного интеллекта.

«Мы видим, что гибридная инфраструктура становится всё более популярной для компаний, а киберугрозы закономерно следуют за рынком. В 2025 г. самой популярной тактикой злоумышленников была попытка входа через актуальные учётные данные, чтобы получить легальный доступ и действовать как «свой». При этом в облаке многие инструменты безопасности уже встроены по умолчанию, такие как многофакторная аутентификация и контроль конфигураций. Пользователю достаточно не забывать их подключать — и это уже даёт базовый уровень защиты. Кроме этого, компаниям нужно регулярно обновлять ключи доступа, а также использовать средства мониторинга подозрительной активности”, — отметил Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности в Yandex Cloud.

Вторая по популярности техника (25%) — попытки создания злоумышленниками дополнительных учетных данных в облачной или гибридной инфраструктуре. На третьем месте (16%) прокси-серверы, которые злоумышленники используют для сокрытия своих следов и попыток более длительное время оставаться незамеченными. Также специалисты назвали одной из наиболее популярных угроз криптомайнеры: за полгода зафиксировано более 25 тыс. оповещений о майнинговой активности.

Цели злоумышленников — кража данных, получение финансовой выгоды и нанесение ущерба ИТ-инфраструктуре. Наиболее привлекательные отрасли для киберпреступников: ритейл (34%), ИТ-компании (31%), промышленность (22%), финансовые услуги (10%) и образование (3%).

Аналитики команды безопасности Yandex Cloud (входит в группу Yandex B2B Tech) ежегодно предоставляют отчет с обзором актуальных угроз и тенденций, которые видели как в собственном контуре, так и в целом у российских компаний. В 2025 г. специалисты обрабатывали более 103 млрд событий ежедневно с помощью собственной SIEM-системы, что в 3 раза больше, чем в 2024 г.

Специалисты Yandex Cloud рекомендуют компаниям, работающим в облаках как минимум инвестировать в защиту аутентификации (MFA), например, с помощью сервиса Yandex Identity Hub, проводить регулярный пересмотр избыточных прав (Security Deck и модуль CIEM), использовать инструменты автоматического сканирования конфигураций (Security Deck и модуль СSPM). Проверять защиту публичных ресурсов и веб-приложений (Smart Web Security). Видимость гибридной инфраструктуры помогает обеспечить мониторинг, такие задачи может закрыть сервис Yandex Cloud Detection and Response.