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YandexART научилась создавать короткие видео с движущимися объектами

Яндекс представил бета-версию нейросети YandexART (Vi) для создания пятисекундных видео. Модель научилась воссоздавать плавные движения объектов в кадре, например, бег собаки, падение листа с дерева или взрыв фейерверка. Нейросеть могут использовать как обычные пользователи, чтобы создать, например, уникальную анимированную заставку на телефон, так и блогеры, мультипликаторы, креаторы и другие специалисты. YandexART (Vi) уже доступна в приложении «Шедеврум». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Компания представила предыдущую версию модели для генерации видео по текстовому описанию в августе 2023 г. Прошлое решение позволяло получать анимации, которые выглядели так, будто двигалась камера, но не объект. Кроме того, от кадра к кадру объекты при генерации значительно менялись. YandexART (Vi) научилась воссоздавать реалистичные движения, а также учитывать связь между кадрами — благодаря этому видео получаются более цельными и плавными. Чтобы нейросеть могла справляться с этой задачей, ее обучили на роликах с движущимися объектами, например, с едущим автомобилем или крадущимся котом.

Нейросеть создает последовательность кадров, которые незаметно сменяют друг друга и образуют плавное видео. На вход модель получает текстовое описание от пользователя о том, что должно быть в кадре (например: «Носорог танцует хип-хоп в сумрачном лесу»), и создает картинку, с которой будет начинаться анимация. Затем модель постепенно превращает цифровой шум в последовательность кадров, опираясь на это изображение и текстовый запрос.

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Цифровизация

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