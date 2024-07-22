Украинские кибермошенники похитили собственного партнера, чтобы не делиться прибылью

Из-за конфликта среди членов преступной группировки двое злоумышленников похитили своего сообщника, чтобы завладеть его долей незаконно заработанных денег. История началась с заявления в киберполицию на Украине. Отдел занимается обнаружением злоумышленников, действующих в интернете, в частности, речь идет об онлайн-мошенниках и других киберпреступниках.

Конфликты развивается в организации сами по себе

Украинские правоохранительные органы арестовали подозреваемых в киберпреступлениях, обвиняемых в хищении средств у некоторых ведущих промышленных предприятий страны. Об этом сообщает в конце июля 2024 г. официальный сайт орган государственного управления.

Согласно сообщению киберполиции Украины, подозреваемые заразили компьютеры сотрудников вредоносным программным обеспечением (ПО), чтобы получить удаленный доступ к их финансовым ИТ-системам, и изменили их банковские реквизиты на счета, контролируемые хакерами. Предположительно, подозреваемым удалось похитить почти около $145 тыс. В сообщении не говорится, какие именно предприятия подверглись атаке.

По словам полицейских, двое членов преступной группировки не смогли договориться о том, как распределить украденные средства, и похитили третьего сообщника, чтобы заставить его передать свою долю заработка.

Полиция Украины обнаружила автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, и задержала их в пути. Среди улик, найденных в машине, были кошельки подозреваемых, мобильные телефоны и одеяло, покрытое красными пятнами, похожими на кровь.

Если их признают виновными, предполагаемым хакерам грозит до 12 лет тюрьмы по обвинению в похищении и вымогательстве. В настоящее время расследование продолжается, и подозреваемым могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Активизация мошенников

С начала старта специальной военной операции (СВО) России на Украине активизировались мошенники, пытающиеся выманить деньги через интернет.

Киберполиция Украины занимается обнаружением злоумышленников, действующих в интернете. В частности, речь идет об онлайн-мошенниках и других киберпреступниках. Аферисты придумывают схемы с колл-центрами, фейковыми магазинами, якобы эвакуации из опасных регионов и даже псевдоволонтерством.

Аферы - это обманные и мошеннические действия, которые совершают люди, пытаясь обмануть других с целью получения финансовой или личной выгоды, и мошенники не собираются прекращать свое гнусное поведение в ближайшее время. Недавнее исследование Citibank показало, что, несмотря на то, что 90% респондентов считают, что могут легко распознать и избежать мошенничества, более четверти все же стали его жертвами.

Многие люди попадаются на удочку мошенников из-за недостаточной осведомленности о распространенных тактиках мошенничества, а также из-за способности мошенников использовать эмоциональную и психологическую уязвимость своих жертв. Вот несколько видов виртуального мошенничества, которые могут часто появляться в 2024 г.: мошенничество с пиринговыми платежами (P2P); мошенничества с использованием искусственного интеллекта (ИИ); мошенничества с захватом счетов правительства; мошенничество с QR-кодами; мошенничество с объявлениями о вакансиях.

В случае с мошенничеством скептицизм всегда полезен и может помочь в построении более безопасного цифрового будущего.

Ситуация с телефонным мошенничеством

Ведомства в России приводят разные цифры: если в Центробанке России сообщают о 16 млрд руб., которые украли мошенники в 2023 г., то Министерство внутренних дел (МВД) России называет цифру в 10 раз больше - 157 млрд руб.. По оценкам «Сбера», в 2023 г. мошенники украли у россиян более 250 млрд руб.. При этом с начала 2024 г. банк помог своим клиентам спасти более 150 млрд руб.

Центрами телефонного мошенничества остаются колл-центры на территории Украины. И прежде всего в городе Днепр. По данным «Сбера», количество этих колл-центров уменьшилось примерно в 2,5 раза и сейчас на Украине против россиян работает порядка 350 - 400 мошеннических колл-центров, ранее их было около 1 тыс. При этом уровень их технической оснащенности, эффективность используемых сценариев работы с людьми, масштабы проникновения и вывода денег значительно увеличились. В мошеннических колл-центрах на Украине работает несколько сотен тысяч человек и каждый из них может зарабатывать порядка $3 тыс. (250 тыс. руб.) в месяц.

Благодаря поправкам в закон о связи поступающий из-за рубежа трафик теперь контролируется. Сегодня проблема звонков с подменой номера из-за границы в основном решена. Но возникают другие способы организации атак. 81% всех мошеннических звонков совершается через мессенджеры и облачные автоматические телефонные станции (АТС). Для обмана мошенники массово покупают электронные SIM-карты - eSIM. Это стало новым трендом, позволяющим массово обзванивать наших граждан. В российском законодательстве предусматривает возможность покупок SIM-карт гражданами других государств без паспорта — по ID-карте, и на них покупаются сотни тысяч симок по всей стране.

По данным МВД России, ежемесячно в России продается порядка миллиона SIM-карт, которые затем используются для обмана граждан страны.