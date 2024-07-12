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Ozon начинает онлайн-продажу легкомоторных самолетов для туризма и отдыха

Ozon стал первым маркетплейсом, который открыл онлайн-продажу самолетов. Для покупки будут доступны легкомоторные самолеты с обязательной государственной регистрацией. В перспективе ассортимент будет расширен другими типами летательных аппаратов для туризма и экстремального спорта. На старте проекта на площадке будет представлена техника от российских заводов-производителей малой авиации. География доставки охватывает всю Россию и ряд стран СНГ. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Принцип покупки легкомоторных самолетов аналогичен приобретению автомобиля на маркетплейсе. Клиенту достаточно выбрать самолет из наличия на Ozon, оплатить покупку банковской картой, привязанной к личному кабинету, и выбрать удобное время и место доставки. После заключения договора купли-продажи продавец самолета подает документы на передачу права собственности в Росавиацию. Далее самолет доставляется в указанное место в согласованные с покупателем сроки. Для покупки клиенту необходимо заранее предусмотреть место базирования самолета (аэродром), а для последующих полетов иметь пилотское свидетельство.

На первом этапе на маркетплейсе будут представлены шесть легкомоторных самолетов в базовой комплектации от заводов Borey Aircraft и «Первое ОКБ». Среди доступных моделей – самолет-амфибия Borey и легкомоторный самолет СП-30 различных модификаций стоимостью от 10 млн руб. В дальнейшем на Ozon появятся и другие виды летательных аппаратов для туризма, отдыха и экстремальных видов спорта.

Потенциальными покупателями самолетов могут стать как частные лица, так и аэроклубы, авиационные учебные центры, компании, занимающиеся авиатуризмом в живописных уголках страны, предприятия агропромышленного комплекса и др.

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«Ozon продолжаем расширять границы e-commerce и первым в России запускает онлайн-продажу легкомоторных самолетов. Это, безусловно, важный шаг для развития отрасли малой авиации в России, и я рада, что Ozon стал в этом пионером. Уверена, что в рамках сотрудничества нам удастся не только популяризировать малую авиацию внутри страны, но и усилить позиции наших производителей на российском рынке, предоставляя им доступ к новому каналу продаж и новой аудитории», — сказала Анна Карпова, директор по развитию бизнеса Home на Ozon.

В сентябре 2023 г. Ozon первым среди маркетплейсов запустил полноценную онлайн-продажу автомобилей. Сегодня клиентам доступен ассортимент из более чем 300 автомобилей от 38 брендов, а география проекта включает в себя большинство регионов России.

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